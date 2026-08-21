قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: مصر حريصة على حفظ حقوقها في مياه نهر النيل
رئيس الوزراء: ملف مياه نهر النيل أمر وجودي بالنسبة لمصر
بعد انتشار الفيديو.. إيقاف موظفة بمكتب تأمينات الهرم وإحالتها للتحقيق بسبب تعديها على مواطن
مدبولي: سد جوليوس نيريري شهادة نجاح للخبرات المصرية في تنفيذ المشروعات العالمية العملاقة
تراجع أسعار النفط وسط تقييم الأسواق لتدفقات هرمز والضغط على إيران
نواف سلام: انتشار الجيش يعيد للدولة سيطرتها وهيبتها في كل موقع ينتشر فيه
مضاعفات خطيرة.. أطباء يكشفون مخاطر الاستخدام العشوائي لـ حقن التخسيس
مدبولي: مشروع سد جوليوس نيريري العملاق نموذج لقوة مصر الناعمة في قارة أفريقيا
طهران تتوعد برد مدمر بعد تهديدات واشنطن بأقوى عقوبات اقتصادية في التاريخ
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر
الساعات الحاسمة.. توتنهام يقترب من ضم عمر مرموش من مانشستر سيتي
بعد العقوبات الأمريكية ضدها.. تحذير عاجل من رئيسة المحكمة الجنائية الدولية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: توقعات المركزي بتراجع التضخم يدعم استقرار السوق ويشجع الاستثمار

تعبيرية
تعبيرية
أميرة خلف

أكدت النائبة بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن توقعات البنك المركزي بشأن تراجع معدلات التضخم تدريجيًا اعتبارًا من الربع الأول من عام 2027، تعكس تحسنًا مرتقبًا في مؤشرات الاقتصاد المصري.

وأشارت "أبو زيد"، في تصريح لموقع "صدى البلد"، إلى أن انخفاض معدل التضخم يمثل خطوة مهمة نحو استعادة التوازن في الأسواق، موضحة أن المواطن هو المستفيد الأساسي من نجاح جهود الدولة في كبح جماح ارتفاع الأسعار.

استمرار انخفاض التضخم يعزز ثقة المستثمرين

وأضافت عضو النواب أن استمرار انخفاض التضخم يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، فضلًا عن توفير بيئة أكثر استقرارًا أمام القطاع الخاص للتوسع وزيادة الإنتاج.


وشددت على أهمية مواصلة العمل على زيادة المعروض من السلع والخدمات، ودعم الإنتاج المحلي، وضبط الأسواق، بما يضمن أن ينعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية بصورة ملموسة على حياة المواطنين ومستوى معيشتهم.

وأكدت أن السيطرة على التضخم يجب أن تظل أولوية خلال المرحلة المقبلة، باعتبارها أحد أهم العوامل المرتبطة بتحسين مستوى المعيشة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.


جاء ذلك بعظ أن قال البنك المركزي ، إن معدلات التضخم المتوقع لا يزال عرضة للمخاطر الصعودية؛ نظرًا لتصاعد التوترات الإقليمية والتي تتجاوز أثر إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المتوقع.


وكشف تقرير صادر عن لجنة السياسيات النقدية بالبنك المركزي؛عن أنه من المتوقع أن تتراجع نسب التضخم في أول 3 أشهر من 2027 بحيث يصل إلى 7% في المتوسط خلال النصف الثاني بمعدل تراجع أو نقصان 2%.
 

البنك المركزي التضخم الحكومة معدل التضخم مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استغاثة ولي أمر

"اتخدعنا".. أول رد من مدرسة واقعة توريط أولياء الأمور في قروض بالملايين"بصور البطايق"

إجازة

3 أيام إجازة متتالية.. رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للموظفين والقطاع الخاص

دجال _ أرشيفية

فيديوهات مع سيدات وجلسات سرية.. القصة الكاملة لسقوط دجال العياط

الشيخ ابو بكر والفيشاوي

اللهم نق قلبه.. محمد أبو بكر يدعم أحمد الفيشاوي بعد طلبه التوبة: على الجميع دعمه ولو بالدعاء

موظفة تأمينات الهرم

تعدت على مواطن لفظيًا.. وقف موظفة بتأمينات الهرم عن العمل وإحالتها للتحقيق| فيديو

المتهمة

حبس صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات مخلة في المنصورة

رضا سليم

الرحيل نهائيًا.. تطورات موقف رضا سليم مع الأهلي

بيزيرا

أمير هشام: بيزيرا لن يرتدي قميص الزمالك مرة أخرى

ترشيحاتنا

التكييف

24 أم 26 درجة؟.. سر بسيط قد يغير فاتورة الكهرباء في الصيف

ميسي

صفعة ميسي تشعل الدوري الأمريكي.. هل يدفع ثمن اشتباكه مع موهبة فيلادلفيا؟

مارادونا

بعد 6 سنوات من رحيله.. تفاصيل صادمة تكشف ما حدث لـ مارادونا قبل وفاته

بالصور

الفريزر بيعمل تلج كتير؟ أسباب لا علاقة لها بكمية الطعام

الفريزر بيعمل تلج كتير؟ أسباب لا علاقة لها بكمية الطعام
الفريزر بيعمل تلج كتير؟ أسباب لا علاقة لها بكمية الطعام
الفريزر بيعمل تلج كتير؟ أسباب لا علاقة لها بكمية الطعام

طريقة عمل الملوخية الناشفة المصرية

طريقة عمل الملوخية الناشفة المصرية
طريقة عمل الملوخية الناشفة المصرية
طريقة عمل الملوخية الناشفة المصرية

جمبسوت لافت.. ياسمين صبري تخطف الانظار بظهورها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فيديو

فيلم Fatherland

أرض الأجداد.. بافل بافليكوفسكي يتأمل حرب أوروبا الباردة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فاطمة حسن

فاطمة حسن تكتب: الكلمة أمانة

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

المزيد