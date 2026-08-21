هناء الشوربجي: المسرح عطلني عن السينما والتليفزيون l خاص

أكدت الفنانة هناء الشوربجي أن مشاركتها في عدد من الاعمال المسرحية مع الفنان محمد صبحي عطل مسيرتها السينمائية والتليفزيونية.

وقالت الشوربجي في تصريحات خاصة لصدى البلد: بالتأكيد المسرح عطلني في فترة عن السينما والتليفزيون، خاصة انه كان هناك عدد كبير من المسلسلات يصور خارج مصر، وكنت أعتذر لارتباطي بالمسرح دون حتي ان أعرف طبيعة الدور.

مسلسل شهادة معاملة أطفال :

يذكر أن الفنانة هناء الشوربجي تألقت في مسلسل شهادة معاملة اطفال والذي تم عرضه في ماراثون دراما رمضان 2025.

مسلسل "شهادة معاملة أطفال" من بطولة محمد هنيدي وصبري فواز وسما إبراهيم ، هناء الشوربجي ، ومحمود حافظ ، جيهان خليل ، ونهى عابدين ووليد فواز وعلاء مرسي، خالد أنور و كوكبة كبيرة من النجوم.