سوزوكى التو 2027 تباع بهذه المواصفات

يحتوي سوق السيارات المصري علي العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

سيارة سوزوكى التو موديل 2027 الهاتشباك الجديدة

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: سوزوكى التو موديل 2027، وتنتمي التو لفئة السيارات الهاتشباك .

مواصفات سوزوكى التو موديل 2027

سيارة سوزوكى التو موديل 2027 الهاتشباك الجديدة

زودت سيارة سوزوكى التو موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها Xenon Headlights، وبها Alarm/Anti-Theft System، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وتكيف، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها باور ستيرنج، وبها Isofix .

محرك سوزوكى التو موديل 2027

سيارة سوزوكى التو موديل 2027 الهاتشباك الجديدة

تحصل سيارة سوزوكى التو موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1000 سي سي، وتنتج قوة 66 حصان، وبها عزم دوران 89 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 27 لتر، ومتصل بها علبة تروس مانيوال.

أبعاد سوزوكى التو موديل 2027

سيارة سوزوكى التو موديل 2027 الهاتشباك الجديدة

تأتى سيارة سوزوكى التو موديل 2027 في سوق السيارات المصري بطول 3530 مم، وعرض 1490 مم، وارتفاع 1520 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2380 مم .

سعر سوزوكى التو موديل 2027

سيارة سوزوكى التو موديل 2027 الهاتشباك الجديدة

تباع سيارة سوزوكى التو موديل 2027 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 535 ألف جنيه .