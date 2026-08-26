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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار الوادي الجديد: المحافظ تترأس اجتماع المجلس التنفيذي ونائب المحافظ يكرّم «مسئولي التدريب» بالمحافظة و«أوائل البرامج التدريبية» بسقارة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من أهمها:

محافظ الوادي الجديد تترأس اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة

ترأست السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور السيد محمد كجك نائب المحافظ، واللواء وليد منصور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد، والأستاذ عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية.

واستهلت المحافظ الاجتماع بتقديم التهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف، مؤكدةً رفع درجة الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد، بالتزامن مع بدء الدراسة هذا العام بثلاث مدارس تطبيقية لأول مرة تضم تخصصات التعدين و مدرستين للزراعة التطبيقية بالخارجة والداخلة. كما شددت على التنسيق والجاهزية لموسم حصاد التمور والتنسيق مع الجمعيات المحلية بالقرى للاستعداد لاستلام المحصول من المزارعين على  أن تتولى الجمعية الزراعية المركزية توفير الصناديق اللازمة والسيولة المالية لسداد مستحقات المزارعين

ووجّهت المحافظ خلال الاجتماع بحزمة من التكليفات والإجراءات التنفيذية، أبرزها:

▪️ تكثيف الحملات الرقابية على المطاعم والأسواق والمنشآت الغذائية ومختلف الأنشطة المرتبطة بالسلع الغذائية، وتشديد المتابعة الميدانية وإتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه أي مخالفات، مع توحيد وتكامل جهود الأجهزة المعنية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

▪️ متابعة رفع جاهزية المنشآت والخدمات المرتبطة بالعام الدراسي الجديد، مع التنسيق لبدء أعمال رفع كفاءة مطبخ بيوت الطلبة بالداخلة بما يضمن توفير بيئة خدمية مناسبة للطلاب.

▪️ تكليف المراكز بطرح قطع الأراضي المستردة خارج مناطق الحظر المائي والبالغ عددها 328 قطعة، تمهيدًا لإعادة طرحها وفق قواعد تنظيمية دقيقة تعظّم الاستفادة من أصول الدولة.

▪️مراجعة الاشتراطات الفنية و اجراءات السلامة بصالات اللياقة البدنية المؤجرة بمراكز الشباب

▪️الموافقة على تخصيص ٥ مواقع بمراكز المحافظة لإنشاء مساجد على الطراز البيئي و تحاكي الهوية البصرية بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

▪️تخصيص منفذ لعرض وبيع منتجات جهاز مستقبل مصر بمركز الخارجة

▪️تخصيص قطعتي أرض لإنشاء مجمع أزهري و معهد فتيات بمدينة الخارجة

▪️تخصيص أراضي لتوسعة محطتي مياه الشرب بقريتي الأمان وغرب الموهوب وإنشاء محطة رفع صرف صحي بالراشدة بالداخلة

▪️وضع خطة زمنية للانتهاء من طلبات التقنين المقدمة على منظومة التقنين والبالغ عددها أكثر من 12 ألف طلب.

▪️الاستعداد والجاهزية لخطة الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة و المعرض الزراعي الدولي، مع منح الأولوية للعارضين من أبناء المحافظة.

▪️الإسراع بإجراءات إنشاء مركز العزيمة لعلاج الإدمان بالتنسيق مع الجهات المعنية

▪️ منح أبناء المحافظة الأولوية والنسبة الأكبر في المشاركة بالمعارض والفعاليات التسويقية التي تنظمها المحافظة خلال مختلف المناسبات، دعمًا للمنتجات المحلية وتشجيعًا لصغار المنتجين وأصحاب المشروعات.

▪️ إجراء استطلاع رأي شامل للوقوف على مدى الاحتياج والاستحقاق للراغبين من أبناء القرى في الاستفادة من مبادرة 100 منزل ريفي بمركز الخارجة، بالتنسيق مع جهاز التعمير بالمحافظة.

▪️ تفعيل مبادرة "خطوة للأمان " للحد من حوادث الطرق وزيادة معدلات الأمان على الطرق السريعة.

لتشجيع العناصر الكفء..
نائب محافظ الوادي الجديد يكرّم "مسئولي التدريب" بالمحافظة و"أوائل البرامج التدريبية" بسقارة

في إطار التعاون المثمر بين وزارة التنمية المحلية ومحافظة الوادي الجديد، وتحت رعاية السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، قام السيد محمد كجك نائب المحافظ، اليوم، بتكريم أوائل البرامج التدريبية من العاملين بالإدارة المحلية الذين حصلوا على مراكز متقدمة في برامج النصف الثاني من الخطة التدريبية التي تم تنفيذها بمركز التنمية المحلية بسقارة خلال الفترة من 4 يناير 2026 حتى 11 يونيو 2026.

كما شمل التكريم مسئولي إدارة الموارد البشرية ومركز التدريب، وذلك لجهودهم الملموسة في متابعة البرامج التدريبية ودورهم الإيجابي في رفع كفاءة العاملين.

وثمّن كجك التعاون المثمر بين وزارة التنمية المحلية ممثلة في مركز تدريب سقارة وبين المحافظات للنهوض بالعنصر البشري وتطوير المهارات الإدارية والقيادية للعاملين بالمحليات، مؤكدًا استمرار التعاون والاستفادة من العناصر الكفء للارتقاء بجودة العمل وتطوير آداء الإدارة المحلية بالمحافظة.

30 كيلو حشيش وسلاحان.. سقوط تشكيل عصابي في الوادي الجديد

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من إحباط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة إلى محافظة الوادي الجديد، وضبط تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص بحوزتهم 30 كيلوجرامًا من مخدر الحشيش وكمية من الأفيون، إلى جانب سلاحين ناريين، وذلك داخل أحد الدروب الجبلية بالقرب من محور تنيدة - منفلوط في نطاق مركز بلاط.

ضبط تشكيل عصابي وسجائر مهربة على حدود الوادي الجديد

وكشفت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن اعتزام عناصر إجرامية تهريب مواد مخدرة إلى الوادي الجديد عبر الدروب الجبلية القريبة من محور تنيدة – منفلوط، مستغلين طبيعة المنطقة الجغرافية في محاولة لإخفاء تحركاتهم.

وعقب التأكد من صحة المعلومات، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإعداد مأمورية أمنية، مدعومة بقوات وعربات مصفحة، لتمشيط المناطق الجبلية المحيطة بالمحور وضبط المتهمين قبل إتمام عملية التهريب.

وخلال أعمال التمشيط، تمكنت القوات من رصد سيارة دفع رباعي تتحرك داخل إحدى المناطق الجبلية بالقرب من مركز بلاط، وجرى التعامل معها وضبط مستقليها، وتبين أنهم 3 أشخاص.

وبتفتيش السيارة، عثرت القوات بحوزة المتهمين على 30 كيلوجرامًا من مخدر الحشيش، وكمية من مخدر الأفيون، إلى جانب سلاحين ناريين عبارة عن فردي خرطوش.

وجرى التحفظ على المتهمين والمضبوطات، والسيارة المستخدمة في الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

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