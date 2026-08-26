مصرع شخص وإصابة آخر إثر تصادم ربع نقل ودراجة نارية بالدقهلية

لقي شخص مصرعه بينما أصيب آخر، إثر وقوع حادث تصادم دراجة نارية وسيارة ربع نقل على طريق ميت أبو خالد بمركز ميت غمر، في محافظة الدقهلية، .

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة ربع نقل على طريق ميت أبو خالد بمركز ميت غمر.

انتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الحادث أسفر عن مصرع شخص يدعى محمود ذكي محمود ذكي نصير، 17 عاما، مقيم بقرية صهرجت الكبرى، وإصابة آخر يدعى محمد عبد اللطيف محمود فاتوري، 17 عاما، مقيم بقرية صهرجت الكبرى، بكسر مضاعف بالساق اليسرى، وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصاب للمستشفى، وإيداع الجثمان بالمشرحة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.