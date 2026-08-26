انهيار منزل على شخصين أثناء التنقيب عن الآثار بميت كنانة في طوخ

شهدت قرية ميت كنانة التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، حادثًا مأساويًا، إثر انهيار منزل على شخصين أثناء قيامهما بأعمال حفر وتنقيب غير قانونية عن الآثار داخل العقار.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغًا يفيد بانهيار منزل بقرية ميت كنانة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والإنقاذ والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة الأولية وجود شخصين أسفل أنقاض المنزل.

وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها لرفع الأنقاض وانتشال الشخصين.

وكشفت المعلومات الأولية أن الشخصين كانا يقومان بأعمال حفر داخل المنزل بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار، قبل أن ينهار جزء من العقار عليهما.