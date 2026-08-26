عضو «ثقافة وإعلام الشيوخ»: المصارحة والحوار المجتمعي أقوى سلاح لمواجهة الشائعات وحماية الوعي

قال النائب أحمد خالد ممدوح، عضو مجلس الشيوخ، وعضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار والسياحة، ونائب رئيس حزب المؤتمر، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف حملت رسائل وطنية وإنسانية مهمة، أكدت أن استلهام القيم النبوية لا ينفصل عن متطلبات بناء الدولة الحديثة، وأن رفعة الأوطان تبدأ ببناء الإنسان وترسيخ قيم العمل والإخلاص وتحمل المسؤولية.

المولد النبوي.. قيم تتحول إلى عمل

وأوضح النائب أحمد خالد ممدوح، أن حديث الرئيس عن أخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وما جسده من قيم الرحمة واحترام الإنسان والإتقان، يمثل دعوة لتحويل هذه المبادئ إلى سلوك يومي ومنهج عمل، مؤكدًا أن بناء الحضارة لا يتحقق بالشعارات، وإنما بالعلم والعمل والالتزام والمسؤولية.

المصارحة وبناء الوعي

وثمن عضو مجلس الشيوخ توجيه الرئيس بإعداد تقرير شامل حول الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، وحجم الإنفاق والنتائج، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على المصارحة والشفافية وإتاحة المعلومات أمام المواطنين.

وأضاف أن فتح المجال أمام المفكرين والمتخصصين وأساتذة الجامعات لمناقشة ما تحقق من إنجازات وما تواجهه الدولة من تحديات، يسهم في بناء وعي مجتمعي قائم على الحقائق، ويعزز قدرة المواطنين على مواجهة الشائعات وحملات التضليل.

حقوق المواطن في صدارة الأولويات

وأشار النائب أحمد خالد ممدوح إلى أن التوجيهات الرئاسية بشأن احترام العقود العقارية وعدم التأخير في تسليم الوحدات وتنفيذ المرافق، تعكس حرص الدولة على حماية أموال المواطنين ومدخراتهم، مؤكدًا أن الالتزام بالعقود ومحاسبة المقصرين يمثلان ضرورة لتعزيز الثقة.

كما أكد أهمية توجيهات الرئيس بشأن مراجعة فواتير الكهرباء وتجنب التقديرات الجزافية، إلى جانب تيسير سداد المتأخرات، باعتبارها استجابة مباشرة للمشكلات التي تمس حياة المواطنين اليومية.

ضبط الأسواق والمتابعة الميدانية

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن توجيهات الرئيس للحكومة بضرورة ضبط الأسواق، والتوسع في منافذ البيع الحكومية، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، تعكس اهتمامًا واضحًا بتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وشدد على أهمية المتابعة الميدانية للمسؤولين، والاستماع المباشر لشكاوى المواطنين والعمل على حلها، مؤكدًا أن الإدارة الناجحة يجب أن تكون قريبة من الشارع وقادرة على التعامل السريع مع المشكلات.

سيادة القانون وتحويل الإنجازات إلى أثر

واختتم أحمد خالد ممدوح تصريحاته بالتأكيد على أن التشديد على سيادة القانون ومحاسبة كل من يتلاعب بحقوق المواطنين أو يعبث بمقدرات الدولة، يمثل ركيزة أساسية لحماية الوطن وتعزيز الثقة في مؤسساته.

وأكد أن الرسالة الأهم في كلمة الرئيس تتمثل في ضرورة تحويل القيم إلى ممارسة، والتوجيهات إلى تنفيذ، والمشروعات إلى أثر ملموس يشعر به المواطن، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من العمل والوعي والانضباط، بما يضمن استمرار مسيرة التنمية ووصول ثمارها إلى جميع المواطنين.