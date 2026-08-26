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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جهود ميدانية مكثفة لتطوير الشوارع ورفع الإشغالات والنظافة ببولاق الدكرور

رفع اشغالات
رفع اشغالات
أحمد زهران

واصلت الأجهزة التنفيذية بحي بولاق الدكرور التابع لمحافظة الجيزة، تنفيذ خطة شاملة لتحسين مستوى الخدمات ورفع كفاءة الطرق والمناطق الحيوية.

وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، وبمتابعة ميدانية واستجابة سريعة من المهندس طه عبد الصادق فرج، رئيس حي بولاق الدكرور.

وجاءت أبرز الجهود والأنشطة الميدانية:

-تطوير البنية التحتية: استمرار أعمال رفع كفاءة وتطوير المنطقة أسفل محور الفريق كمال عامر أمام محطة مترو فيصل ومزلقان ناهيا، وتكثيف تركيب بلاط «الإنترلوك» لخدمة المارة.

-التصدي لمخالفات البناء: تنفيذ إزالة فورية لغرف خدمات مخالفة أُنشئت في المهد بشارع مكة تقاطع شارع فاطمة الزهراء بمنطقة كفر طهرمس، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

-دعم الخدمات المواطنة: متابعة تسكين العارضين في معرض «أهلاً مدارس» المكتظ بالمواطنين على أرض المطاحن، لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع.

-حملات الإشغال والانضباط: تنفيذ حملة مكبرة بمساندة شرطة المرافق استهدفت شوارع (أيمن مصطفى شحاتة، العشرين، التحرير، ترعة المجنونة، والزربية)، وتم إيداع كافة المضبوطات بمستودع الإشغالات.

-منظومة النظافة والتجميل: رفع كفاءة النظافة والمخلفات بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل، بأسطول معدات الحي في قطاعات واسعة أبرزها: شارع فيصل، ترعة عبد العال 1، ترعة الزمر أسفل محور كمال عامر، محيط مستشفى بولاق العام، شارع العشرين، بهجت الشوربجي، مزلقان همفرس، وشارع المساكن.

وتأتي هذه الجهود المستمرة بهدف المتابعة الحثيثة وتحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين بنطاق الحي.

محافظة الجيزة حي بولاق الدكرور رفع اشغالات

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