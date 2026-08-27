طارق يحيى: لا بد من التماس العذر للاعبي الزمالك والجهاز الفني

أعرب طارق يحيى، نجم الزمالك السابق، عن سعادته بتحقيق الفارس الأبيض أول انتصاره في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم على حساب البنك الأهلي بثلاثية نظيفة، مطالبًا بضرورة التماس الأعذار للاعبين والجهاز الفني في ظل الظروف المحيطة بإعداد الفريق قبل الموسم.

وقال طارق يحيى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «الشوط الأول بالنسبة لي كان صدمة.. اللعب كان محصورًا في منتصف الملعب والبنك الأهلي كان أخطر في اللقاء».

ورأى طارق يحيى أنه لا بد من التماس العذر للاعبين والجهاز الفني، معتبرًا أن مسألة بداية فترة الإعداد قبل 10 أيام فقط من انطلاق الدوري «كلام فاضي»، حسب وصفه.

وتابع قائلًا: «تغييرات الزمالك الخمسة في الشوط الثاني كانت مؤثرة وحوّلت أداء الزمالك في الشوط الثاني إلى الأفضل».

وتحدث يحيى عن أن لاعبي الزمالك يتقدمون تدريجيًا مباراة بعد الأخرى، ومعتمد جمال يلعب حاليًا باللاعب الأجهز بدنيًا في ظل عدم إقامة فترة إعداد في وقت مبكر.

وحول أهمية عبد الله السعيد للفريق، قال يحيى: «الزمالك يحتاج إلى عبد الله السعيد بشكل كبير لأن الفريق يحتاج إلى عبد الله السعيد وخبراته في الملعب وسيحدث فارقًا مع الفريق

وحول طريقة التعامل مع البرازيلي خوان بيزيرا، قال يحيى: «يجب أن يعود أولًا ثم يعتذر لمجلس الإدارة واللاعبين وجمهور الزمالك ثم ينظر مجلس الإدارة في مصيره سواء البيع أو الإبقاء عليه».

وأضاف طارق يحيى: «خوان بيزيرا أكل بعقل جمهور الزمالك حلاوة، ومسألة عودته للفريق لا يمكن أن تتم بسهولة».

وأردف قائلًا: «بيزيرا مكنش حد يعرف مين هو قبل ما يجي الزمالك.. نادي الزمالك هو اللي بيكبر اللاعبين وأنا مع الاهتمام بناشئي النادي»، معتبرًا أنهم بمثابة «كنز لنادي الزمالك».