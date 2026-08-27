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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي : الولايات المتحدة تظل ملتزمة بدعم سيادة مولدوفا واستقلاله

وزير الخارجية الأمريكي : الولايات المتحدة تظل ملتزمة بدعم سيادة مولدوفا واستقلاله
وزير الخارجية الأمريكي : الولايات المتحدة تظل ملتزمة بدعم سيادة مولدوفا واستقلاله
أ ش أ

هنأت الولايات المتحدة اليوم الخميس شعب مولدوفا بمناسبة ذكرى استقلاله.

وقال ماركو روبيو، وزير الخارجية الأمريكي -في بيان نشرته وزارة الخارجية- بالنيابة عن الولايات المتحدة أهنيء شعب مولدوفا بمناسبة ذكرى استقلاله".

وأضاف "تفخر الولايات المتحدة بمواصلة تعزيز شراكتها مع مولدوفا. فعلى مدار العام الماضي، عمق بلدانا التعاون في العديد من الأولويات المشتركة. وقد وسعنا العلاقات الاقتصادية، وعززنا أمن الحدود، وعملنا معا على تعزيز الاستقرار في المنطقة".

وقال "بينما تحتفل مولدوفا بمرور 35 عاما على استقلالها، تظل الولايات المتحدة ملتزمة بدعم سيادة الشعب المولدوفي واستقلاله. في هذا اليوم، أتقدم بأحر التهاني لشعب مولدوفا، متمنين لهم دوام السلام والازدهار والتقدم".

الولايات المتحدة ذكرى استقلاله ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي

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