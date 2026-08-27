كوريا الجنوبية ترسل فريق استجابة حكومي إلى نيبال بعد فقدان تسعة من رعاياها

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أعلنت حكومة كوريا الجنوبية عزمها إرسال فريق استجابة حكومي إلى نيبال، بعد فقدان تسعة كوريين جنوبيين خلال الفيضان التي اجتاحت منطقة راسوا شمالي نيبال.

وأوضحت الحكومة - في بيان نقلته هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) اليوم /الخميس/ - أن الفريق يضم مسئولين من وزارة الخارجية وإدارة الإطفاء والشرطة، لدعم عمليات البحث عن المفقودين.

ومن المقرر أن يغادر الفريق، بقيادة ممثل وزارة الخارجية للشئون القنصلية، ليم سانج وو، إلى العاصمة النيبالية (كاتماندو) من مطار إنتشون الدولي في وقت لاحق اليوم.

يشار إلى أن الموظفين المفقودين يعملون لدى شركة كوريا الجنوبية الشرقية للطاقة وشركة دوسان للطاقة، وكانوا يشاركون في بناء محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية في منطقة راسوا.