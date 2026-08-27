تعليم الغربية: استمرار مبادرة «يلا صيانة» لرفع كفاءة الأثاث المدرسي بالفصول المدرسية بقطور

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية اليوم، الخميس، عن انطلاق مبادرة «يلا صيانة» تحت رعاية محافظ الغربية، والتي تجسد نموذجاً متميزاً للعمل الجماعي، والاستغلال الذكي للإمكانات المتاحة داخل مؤسساتنا التعليمية، حيث تنمي لدى الطلاب روح المسؤولية والانتماء، وتؤكد أن التعليم الفني هو قاطرة التنمية والركيزة الأساسية لبناء المستقبل.

توجيهات تعليم الغربية

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور علاء عبد المعطى، محافظ الغربية، وناصر حسن إسماعيل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وفي إطار استعدادات المديرية للعام الدراسي الجديد 2026 /2027، وتعظيم الاستفادة من إمكانات مدارس التعليم الفني بمحافظة الغربية.

انطلقت الفعاليات اليوم بإدارة قطور التعليمية، من مدرسة قطور الإبتدائية المشتركة، حيث تمت صيانة 100 ديسك.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد وكيل الوزارة أن مبادرة «يلا صيانة» هدفها رفع كفاءة الأثاث المدرسي، وتحسين البيئة التعليمية بالمدارس قبل بدء الدراسة، تجهيز المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد، ورفع كفاءة الديسكات والكراسي المدرسية، وإعادة استخدامها، وتعظيم الاستفادة من إمكانات وورش التعليم الفني، وترشيد الإنفاق وتحقيق وفر مالي بالموازنة، وتعزيز ثقافة العمل والإنتاج وخدمة المجتمع.

حصر لمقاعد المدارس

وأوضح وكيل الوزارة أن التنفيذ يتم وفق خطة عمل منظمة شملت الإدارات التعليمية العشر بالمحافظة، حيث قامت جميع المدارس بحصر دقيق لجميع المقاعد والديسكات والكراسي التالفة التي تحتاج إلى صيانة، كما تولت الإدارات التعليمية توفير جميع المستلزمات والخامات اللازمة لعمليات الإصلاح والدهانات بالتعاون مع جمعية رعاية الطلاب بالغربية، وإدارتي المشاركة المجتمعية، واللامركزية بالإدارات التعليمية.

وذكر أن معلمي التعليم الفني بمختلف التخصصات سوق يشاركون في عمليات الإصلاح والدهانات، بسواعد الطلاب وتحت إشراف مباشر من معلمي التعليم الفني، لضمان أعلى معايير الجودة والاستمرار حتى تحقيق الهدف المطلوب قبل بدء الدراسة.