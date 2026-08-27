الرئيس اللبناني يدعو رجال الأعمال الإماراتيين إلى الاستثمار في بلاده

أكد الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين لبنان ودولة الإمارات العربية المتحدة، معتبرًا أن زيارة وفد رجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين إلى بيروت تمثل رسالة أمل وثقة باستقرار لبنان ومستقبله، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون والاستثمار.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عون وزير التجارة الخارجية الإماراتي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، على رأس وفد من رجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين، حيث رحب بالوفد، داعيًا إلى الاستثمار في لبنان، ومؤكدًا أن الأمن والاستثمار مترابطان، وأن لبنان يمتلك ثروة بشرية وقطاعًا خاصًا وموقعًا جغرافيًا مميزًا وطاقات لبنانية منتشرة حول العالم.

من جانبه، أوضح الزيودي أن اللقاءات التي عقدها الوفد الإماراتي مع رجال الأعمال والمستثمرين اللبنانيين أتاحت استكشاف فرص الاستثمار المتاحة في لبنان، مشيرًا إلى أن حجم التجارة غير النفطية بين البلدين بلغ العام الماضي نحو 4.2 مليار دولار، وهو من أعلى مستوياته خلال السنوات الـ15 الماضية.

وأكد الزيودي أن وجود رجال الأعمال الإماراتيين في بيروت يمكن أن يسهم في تعزيز التعاون والربط اللوجستي بين لبنان والإمارات، ولا سيما في المجال التكنولوجي، مشيدًا بالكفاءات والخبرات اللبنانية، ومؤكدًا أهمية وضع اتفاقية اقتصادية شاملة تعزز العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات.

بدوره، أكد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر بساط أهمية الزيارة، مشيرًا إلى بحث سبل إنشاء إطار استثماري واسع بين البلدين، ومواصلة العمل على هذا الملف خلال المرحلة المقبلة.