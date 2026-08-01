برج الثور حظك اليوم الجمعة 28 أغسطس 2026 .. تقدير لمهاراتك

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، ويتوافق مع مجموعة من المواليد في الحب والزواج ومنها برج الثور والعقرب والجوزاء والميزان.

ونرصد لكم توقعات برج الثور اليوم الجمعة 28 أغسطس 2026 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

توقعات برج الثور وحظك اليوم الجمعة 28 أغسطس 2026

سيمنحك هذا اليوم حالة ذهنية إيجابية، مما سيساعدك على تحقيق أحلامك، سيكون وضع الأهداف والعمل على تحقيقها تجربة قيّمة، ومن المرجح أيضاً أن تحظى بدعم أصدقائك ومعارفك

توقعات برج الثور مهنيا

سيكون المجال المهني مواتياً لإثبات جدارتك، وستحظى أيضاً بالتقدير لمهاراتك

توقعات برج الثور عاطفيا

المحادثات الممتعة ستساعد على بناء علاقة جيدة مع شريك حياتك، ومن المرجح أن تنشأ بينكما روابط وثيقة ومشاعر تعلق

توقعات برج الثور ماليا

يبدو الوضع المالي مواتياً اليوم، ستكون هناك فرص جيدة لزيادة الدخل، ويمكنك أيضاً الاستفادة من الميراث

توقعات برج الثور صحيا

سيتمتع المرء بصحة جيدة طوال اليوم، والشجاعة الذهنية هي التي ستجعل ذلك ممكناً