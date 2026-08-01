قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: الشركات تستثمر تريليونات الدولارات لدينا بفضل سياساتنا العظيمة
تفاصيل أقل سعر دولار في البنوك الآن
بدون تغيير .. كيف وصل سعر عيار 18 في الصاغة الآن
امرأة لبست النقاب ثم تراجعت بسبب العائلة.. ما الحكم؟ أمين الفتوى يجيب
بمشاركة صلاح | طرابزون سبور يودع الدوري الأوروبي أمام انتصار فيرينتسفاروشي
مصرع 3 وإصابة 51 في تصادم أتوبيس بسيارة نقل على محور الضبعة
اغتيال بارون ترامب.. تعليق حاسم من مجلس الأمن القومي الإيراني بشأن المخطط الخطير
نهاية درامية لـ لصوص السرقة الهوليوودية .. 3 ماتوا والباقي في الحبس بعد أكشن الصحراوي
بعد وفاة فتاة ووالديها في العربية .. احتياطات تحميك وأسرتك من مخاطر تكييف السيارة
غادروا قبل الشتاء.. سلطات خيرسون الأوكرانية تطالب السكان بالرحيل عن المدينة
برشلونة يتقدم على أتلتيك بيلباو بهدف رافينيا.. وحمزة عبد الكريم ينتظر ظهوره الأول
الضم الصامت يلتهم الضفة.. خليل التفكجي: استفزازات المستوطنين تهدد بانفجار داخلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الثور حظك اليوم الجمعة 28 أغسطس 2026 .. تقدير لمهاراتك

برج الثور
برج الثور
نهى هجرس

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، ويتوافق مع مجموعة من المواليد في الحب والزواج ومنها برج الثور والعقرب والجوزاء والميزان.

ونرصد لكم توقعات برج الثور اليوم الجمعة 28 أغسطس 2026  على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

توقعات برج الثور وحظك اليوم الجمعة 28 أغسطس 2026

سيمنحك هذا اليوم حالة ذهنية إيجابية، مما سيساعدك على تحقيق أحلامك، سيكون وضع الأهداف والعمل على تحقيقها تجربة قيّمة، ومن المرجح أيضاً أن تحظى بدعم أصدقائك ومعارفك

توقعات برج الثور مهنيا

سيكون المجال المهني مواتياً لإثبات جدارتك، وستحظى أيضاً بالتقدير لمهاراتك

توقعات برج الثور عاطفيا 

المحادثات الممتعة ستساعد على بناء علاقة جيدة مع شريك حياتك، ومن المرجح أن تنشأ بينكما روابط وثيقة ومشاعر تعلق

توقعات برج الثور ماليا

يبدو الوضع المالي مواتياً اليوم، ستكون هناك فرص جيدة لزيادة الدخل، ويمكنك أيضاً الاستفادة من الميراث

توقعات برج الثور صحيا

سيتمتع المرء بصحة جيدة طوال اليوم، والشجاعة الذهنية هي التي ستجعل ذلك ممكناً

برج الثور توقعات برج الثور حظك اليوم برج الثور برج الثور صحيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا للموجة الحارة.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة 8 درجات

وداعًا للموجة الحارة في مصر.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة 8 درجات

بعد وفاة فتاة ووالداها.. كيف يؤثر غاز الفريون على الصحة وطرق الوقاية عند التعرض له

بعد وفاة فتاة ووالداها.. كيف يؤثر غاز الفريون على الصحة وطرق الوقاية عند التعرض له

قطع المياه

قطع المياه 14 ساعة عن عدد من المناطق بالجيزة غدا الجمعة

حالة الطقس

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة وتحذر المصطافين والسائقين: أمواج تصل لـ4 أمتار وشبورة كثيفة

وزير التربية والتعليم

موعد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 .. توضيح عاجل

البنك المركزي

بعد قرار المركزي .. البنوك تتيح شهادات إدخار تضاعف أموالك

العمارة

محافظة القاهرة تكشف حقيقة ما يحدث في عمارة الإيموبيليا

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن الزي المدرسي في العام الدراسي الجديد

ترشيحاتنا

الطفل

هل يجوز تبني طفل بدلًا من الكفالة وما الفرق؟ أمين الفتوى يجيب

الشيخ أيمن عبدالغني، القائم بعمل وكيل الأزهر

وكيل الأزهر يعزي أمين مجمع البحوث الإسلامية في وفاة والدته

شيخ الأزهر

شيخ الأزهر يعزي محمد الجندي أمين مجمع البحوث الإسلامية في وفاة والدته

بالصور

سبتمبر في الأوبرا 2026 .. علي الحجار وهشام خرما في حفل افتتاح الموسم الجديد لأوركسترا القاهرة السيمفوني

حفلات الأوبرا فى سبتمبر 2026
حفلات الأوبرا فى سبتمبر 2026
حفلات الأوبرا فى سبتمبر 2026

وعكة مفاجئة ونقله للمستشفى.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان بيومي فؤاد

بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
بيومي فؤاد

قلع الشبشب ودخل رجله .. شخص ينتحل صفة عامل دليفري ويحاول الاعتداء على سيدة داخل منزلها

فيديو الدليفري
فيديو الدليفري
فيديو الدليفري

استخراج فيش وتشبيه فوري و مستعجل.. الأوراق المطلوبة والرسوم

استخراج فيش وتشبيه
استخراج فيش وتشبيه
استخراج فيش وتشبيه

فيديو

الشاب

«مش عايز شفقة.. عايز فرصة».. شاب من ذوي الهمم يناشد أصحاب العمل: اختلافي مش معناه إني مش قادر

وفاة تهز هوليود

وفاة مفاجئة تهز هوليوود.. ماذا حدث لهايدن بانيتيير؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبوفيس الثاني

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دليل السعادة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

المزيد