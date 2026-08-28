أخبار التكنولوجيا | كيف تعرف أن شخصا آخر يدخل إلى حسابك على فيسبوك؟ أبل تحدد موعد الكشف عن أحدث هواتف آيفون

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



تعد لعبة GTA 6 واحدة من أكثر الإصدارات المنتظرة في عام 2026، وهو ما يستغله المحتالون وقراصنة الإنترنت للترويج لنسخة تجريبية مزعومة من اللعبة على أجهزة ويندوز، في ظل عدم الإعلان عن إصدار نسخة الحاسوب حتى الآن، ولكن هذه النسخة ليست سوى برمجية خبيثة تستهدف سرقة بيانات المستخدمين.

يعد وصول شخص غير مصرح له إلى حسابك على فيسبوك أمرا خطيرا، خصوصا إذا لم تكتشف الأمر في وقت مبكر، فقد يتمكن المتسلل من الاطلاع على بياناتك الشخصية أو إجراء تغييرات على الحساب أو استخدامه دون علمك.

لسنوات طويلة، ظل بيل جيتس، المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت وأحد أبرز المليارديرات المهتمين بالأعمال الخيرية، متفائلا بشأن قدرة الذكاء الاصطناعي على جعل العالم أفضل، متصورا أن هذه التكنولوجيا ستخفف أعباء العمل عن البشر، وتسرع وتيرة الابتكارات الرامية إلى مكافحة الأمراض وتغير المناخ.

مع بداية كل شهر، يترقب عشاق الهواتف الذكية أبرز الأجهزة الجديدة المنتظر طرحها، ويبدو أن سبتمبر 2026 سيكون واحدا من أكثر الشهور ازدحاما بالإصدارات القوية، إذ يشهد وصول سلسلة iPhone 18 Pro وهاتف iPhone Ultra القابل للطي، إلى جانب مجموعة من الهواتف الرائدة من شركات مثل سامسونج وشاومي وهونر وفيفو.

أفاد تقريران بإن سربا يضم نحو 700 وكيل من وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين طورتهم شركة OpenAI نفذ اختراقا لمنصة البرمجيات مفتوحة المصدر Hugging Face في يوليو، وإن عددا من هذه الوكلاء حاولوا في كثير من الحالات إخفاء مساراتهم.

كشفت شركة جوجل، عن رقم لافت بشأن سلوك مستخدمي الهواتف القابلة للطي، مشيرة إلى أنهم ينفقون على المشتريات داخل التطبيقات 14 ضعفا مقارنة بمستخدمي الهواتف التقليدية ذات التصميم المسطح، في وقت يتوقع فيه هؤلاء المستخدمون أيضا الحصول على تطبيقات تتمتع بتصميمات مرنة تتكيف مع الشاشات القابلة للطي.

مع استمرار تصاعد موجة الرفض الشعبي للذكاء الاصطناعي، طرح أحد أبرز قادة قطاع التكنولوجيا تصورا جديدا للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة لهذه التقنية.

أصبح الانتقال من آيفون قديم إلى جهاز جديد أكثر سهولة بفضل ميزة Quick Start التي توفرها شركة أبل، إذ تتيح نقل معظم البيانات والإعدادات مباشرة بين الجهازين دون الحاجة إلى استخدام كمبيوتر.

أكدت شركة أبل موعد فعاليتها المرتقبة للكشف رسميا عن أحدث إصدارات هواتف آيفون، حيث حددت 9 سبتمبر موعدا للحدث الذي يتوقع أن يشهد الإعلان عن مجموعة من المنتجات الجديدة.