قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متى يحق للمالك فسخ عقد الإيجار وطرد المستأجر؟.. حالات حددها القانون
صراع داخل اليمين الإسرائيلي.. نتنياهو يضغط على بن غفير وسموتريتش للتوحد
إسرائيل تواجه شبح العطش.. الجفاف يضغط على مصادر المياه
الخسوف بدأ الآن.. القمر يختفي جزئيا من سماء مصر في مشهد نادر| بث مباشر
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 28 -8-2026 والقنوات الناقلة
"لأول مرة".. تجارة عين شمس تقود انطلاقة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في التعليم الجامعي
اختار يسبني ويروح لربنا.. رسالة مؤثرة من أرملة عن زوجها أمام الكعبة
القيادة المركزية الأمريكية: تطهير ممرات الملاحة في مضيق هرمز من الألغام الإيرانية
بدأ العد التنازلي.. مصر على موعد مع خسوف جزئي للقمر فجرا بنسبة 93%
3 ظواهر جوية.. خريطة طقس الجمعة ودرجات الحرارة بجميع المحافظات
بعد قليل خسوف جزئي للقمر وتغير لونه.. ماذا يحدث في سماء مصر؟
ترامب يوفد مدير CIA إلى موسكو لتأكيد التزام أمريكا بالدفاع عن الناتو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا | كيف تعرف أن شخصا آخر يدخل إلى حسابك على فيسبوك؟ أبل تحدد موعد الكشف عن أحدث هواتف آيفون

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
قسم التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

احذر قبل أن تضغط Play Now.. نسخة مزيفة من GTA 6 تخفي برمجية خطيرة
 

تعد لعبة GTA 6 واحدة من أكثر الإصدارات المنتظرة في عام 2026، وهو ما يستغله المحتالون وقراصنة الإنترنت للترويج لنسخة تجريبية مزعومة من اللعبة على أجهزة ويندوز، في ظل عدم الإعلان عن إصدار نسخة الحاسوب حتى الآن، ولكن هذه النسخة ليست سوى برمجية خبيثة تستهدف سرقة بيانات المستخدمين.

كيف تعرف أن شخصا آخر يدخل إلى حسابك على فيسبوك؟ إليك الطريقة
 

يعد وصول شخص غير مصرح له إلى حسابك على فيسبوك أمرا خطيرا، خصوصا إذا لم تكتشف الأمر في وقت مبكر، فقد يتمكن المتسلل من الاطلاع على بياناتك الشخصية أو إجراء تغييرات على الحساب أو استخدامه دون علمك.

بيل جيتس يحذر من الوجه المظلم للذكاء الاصطناعي: “أشعر بالخوف مما قد يحدث”

لسنوات طويلة، ظل بيل جيتس، المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت وأحد أبرز المليارديرات المهتمين بالأعمال الخيرية، متفائلا بشأن قدرة الذكاء الاصطناعي على جعل العالم أفضل، متصورا أن هذه التكنولوجيا ستخفف أعباء العمل عن البشر، وتسرع وتيرة الابتكارات الرامية إلى مكافحة الأمراض وتغير المناخ.

استعدوا لأشرس شهر في تاريخ الهواتف.. أكثر من 20 هاتفا يصلون في سبتمبر 2026

مع بداية كل شهر، يترقب عشاق الهواتف الذكية أبرز الأجهزة الجديدة المنتظر طرحها، ويبدو أن سبتمبر 2026 سيكون واحدا من أكثر الشهور ازدحاما بالإصدارات القوية، إذ يشهد وصول سلسلة iPhone 18 Pro وهاتف iPhone Ultra القابل للطي، إلى جانب مجموعة من الهواتف الرائدة من شركات مثل سامسونج وشاومي وهونر وفيفو.


أوبن أيه آي تزيح الستار عن اختراق Hugging Face.. مفاجآت في التفاصيل

أفاد تقريران بإن سربا يضم نحو 700 وكيل من وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين طورتهم شركة OpenAI نفذ اختراقا لمنصة البرمجيات مفتوحة المصدر Hugging Face في يوليو، وإن عددا من هذه الوكلاء حاولوا في كثير من الحالات إخفاء مساراتهم.

14 ضعفا.. لماذا ينفق أصحاب الهواتف القابلة للطي أموالا طائلة داخل التطبيقات؟

كشفت شركة جوجل، عن رقم لافت بشأن سلوك مستخدمي الهواتف القابلة للطي، مشيرة إلى أنهم ينفقون على المشتريات داخل التطبيقات 14 ضعفا مقارنة بمستخدمي الهواتف التقليدية ذات التصميم المسطح، في وقت يتوقع فيه هؤلاء المستخدمون أيضا الحصول على تطبيقات تتمتع بتصميمات مرنة تتكيف مع الشاشات القابلة للطي.


ضريبة على الروبوتات .. بيل جيتس يطرح اقتراحا قد يغير قواعد اللعبة

مع استمرار تصاعد موجة الرفض الشعبي للذكاء الاصطناعي، طرح أحد أبرز قادة قطاع التكنولوجيا تصورا جديدا للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة لهذه التقنية.

باستخدام Quick Start.. كيفية نقل بياناتك من آيفون قديم إلى جديد بسهولة؟

 

أصبح الانتقال من آيفون قديم إلى جهاز جديد أكثر سهولة بفضل ميزة Quick Start التي توفرها شركة أبل، إذ تتيح نقل معظم البيانات والإعدادات مباشرة بين الجهازين دون الحاجة إلى استخدام كمبيوتر.

حدث iPhone 18 المنتظر يقترب.. أبل تحدد موعد الكشف عن أحدث هواتف آيفون

 

أكدت شركة أبل موعد فعاليتها المرتقبة للكشف رسميا عن أحدث إصدارات هواتف آيفون، حيث حددت 9 سبتمبر موعدا للحدث الذي يتوقع أن يشهد الإعلان عن مجموعة من المنتجات الجديدة.

أخبار التكنولوجيا تكنولوجيا التكنولوجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طيران نسما

إغلاق مفاجئ للأجواء.. هبوط اضطراري لطائرة متجهة من شرم الشيخ إلي موسكو

البنك المركزي

بعد قرار المركزي .. البنوك تتيح شهادات إدخار تضاعف أموالك

وزير التربية والتعليم

إلزام المدارس بتنفيذ 25 قرار عاجل في العام الدراسي الجديد|ماذا قرر الوزير؟

بيزيرا

مصدر يوضح سر رفض الزمالك شكوى بيزيرا للفيفا حتى الآن

خسوف القمر

هل يؤثر خسوف القمر على المصريين.. وهل هناك خطورة من الظاهرة الفلكية؟

طائرة روسية

هبوط اضطراري لطائرة قادمة من شرم الشيخ إلى موسكو

موجة حر جديدة تضرب البلاد

موجة حر جديدة تضرب البلاد.. والأرصاد تعلن عن موعد انخفاض الحرارة

تنسيق الجامعات 2026

تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. موعد تسجيل الرغبات والكليات والمعاهد المتاحة

ترشيحاتنا

حادث مطروح

حادث أتوبيس الضبعة.. 57 مصابا يغادرون المستشفى وحجز 5 حالات

حادث مطروح

محافظ مطروح: تقديم الرعاية الطبية والعلاجية العاجلة لمصابي حادث محور الضبعة روض الفرج

غرق شاب في نهر النيل

كان متجها لدير العذراء.. انتشال جثة شاب غرق في نهر النيل بالمنيا

بالصور

نسرين أمين تتألق بفستان ارتدته نادين نسيب نجيم.. سعره يقترب من 200 ألف جنيه

نسرين امين
نسرين امين
نسرين امين

سبتمبر في الأوبرا 2026 .. علي الحجار وهشام خرما في حفل افتتاح الموسم الجديد لأوركسترا القاهرة السيمفوني

حفلات الأوبرا فى سبتمبر 2026
حفلات الأوبرا فى سبتمبر 2026
حفلات الأوبرا فى سبتمبر 2026

فيديو

القمر يتغير لونه

بعد قليل خسوف جزئي للقمر وتغير لونه.. ماذا يحدث في سماء مصر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبوفيس الثاني

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دليل السعادة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

المزيد