حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمناطق نيابة المرور وسويقة العقاد بأسوان

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان برئاسة محمد ربيع نائب رئيس المدينة حملة مكبرة لرفع الإشغالات من المحال المخالفة والمناطق المستهدفة، وذلك فى إطار جهود تحقيق الإنضباط والحفاظ على المظهر الحضارى.

ويأتى ذلك بناءاً على تعليمات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بشأن تكثيف جهود رفع الإشغالات، وخاصة داخل الأسواق والميادين والشوارع الرئيسية والداخلية، والتعامل الحاسم مع المخالفات.

رفع 90 حالة إشغال بمناطق نيابة المرور وسويقة العقاد

وأسفرت الحملة عن رفع 90 حالة إشغال ومضبوطات مخالفة بمناطق نيابة المرور وسويقة العقاد، حيث تم التعامل الفورى مع الإشغالات التى تعوق حركة المواطنين وتشوه المظهر العام، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

مشاركة الأحياء وشرطة المرافق

ونُفذت الحملة برئاسة الأستاذ أحمد عبد الراضى نائب رئيس المدينة، والأستاذ مصطفى حزين رئيس حى جنوب، وبمشاركة العاملين بالحي، مدعومين بالمعدات اللازمة، وبالتنسيق مع قسم شرطة المرافق بأسوان، بما يسهم فى سرعة التعامل مع الإشغالات ورفع كفاءة المناطق المستهدفة.

تحقيق الإنضباط وتحسين المظهر الحضارى

وتأتى هذه الحملات فى إطار خطة الوحدة المحلية لرفع مستوى الانضباط بالشوارع والميادين، والحفاظ على حق المواطنين فى استخدام الطرق والأرصفة دون عوائق، وتحسين المظهر الحضارى لمدينة أسوان، بما يسهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان جهودها الميدانية للتصدى للإشغالات والمخالفات، من خلال تكثيف الحملات بمختلف المناطق، ورفع الإشغالات أولاً بأول، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يعزز الانضباط ويحافظ على المظهر الحضارى للمدينة.