قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد تكشف موعد تحسن حالة الطقس في مصر.. انخفاض الحرارة لـ35 درجة
السيطرة على حريق داخل بورتو مارينا العلمين.. صور
هشام زاهد: الفوز على زد خطوة مهمة في مشوار الأهلي بالدوري
كيف كان شكل النبي؟.. وصف دقيق لهيئة سيد البشر
اضطراب الملاحة وارتفاع الأمواج .. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم
سعر أقل دولار في البنوك الآن
الأمم المتحدة تحذر من مخاطر تجنيد الأطفال في كولومبيا بعد الزلزال
رونالدو يصبح الهداف التاريخي للنصر في الدوري السعودي للمحترفين
أمير اليماني: سعيد بالإقبال الجماهيري الكبير على مسرحية متولي وشفيقة
عموتة يكشف موقف إمام عاشور وطاهر وكوكا.. ويخوض ودية لتجهيز البدلاء
أمير هشام: الزمالك يتريث في أزمة بيزيرا لرغبته في شكوى "كيان"
من تارانتو إلى لوس أنجلوس | مصر تشمُّ رائحة المجد الأولمبي .. وتحصد 32 ميدالية في دورة ألعاب البحر المتوسط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تحرش في مستشفى شهير.. كيف جرم القانون ارتكاب الظاهرة بأماكن العمل

الحبس
الحبس
محمد الشعراوي

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص، لاتهامه بالتحرش بطبيبة داخل أحد المستشفيات الشهيرة بمنطقة الدقي في محافظة الجيزة، وذلك على خلفية شكواها من قيامه بملامسة جسدها.

تفاصيل الواقعة 

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا من طبيبة، أفادت خلاله بتعرضها للتحرش من جانب أحد الأشخاص أثناء وجودها داخل المستشفى، وقيام المشكو في حقه بملامسة مناطق حساسة من جسدها.

ضبط المتهم

وبإجراء التحريات والفحص، أمكن تحديد هوية المشكو في حقه، وتبين أنه يعمل موظفًا بأحد الشركات.

عقوبة التحرش الجنسي في القانون 

ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

عقوبة التحرش فى مكان العمل أو المواصلات

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات في حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

التحرش بطبيبة داخل أحد المستشفيات عقوبة التحرش عقوبة التحرش الجنسي في القانون عقوبة التحرش الجنسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسنت شوقي توجه رسالة مؤثرة لزوجها محمد فراج

بسنت شوقي توجه رسالة مؤثرة لزوجها محمد فراج: انقذوا محمد الإنسان

سعر الذهب

1300 جنيه نزول| هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

التوقيت الشتوي

الساعة 12 تصبح 11 مساءً.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2026 في هذا الموعد

أسباب الخصم المفاجئ من رصيد كارت الكهرباء

أسباب الخصم المفاجئ من رصيد كارت الكهرباء

المعاش المبكر

وفقا للقانون 148.. الشروط القانونية للخروج المبكر على المعاش

الطماطم

ارتفاع مفاجئ.. الفلاحين: كيلو الطماطم يصل لـ 40 جنيها فى هذا الموعد

حالة الطقس

الأرصاد: انخفاض مفاجئ في درجات الحرارة.. وتوقعات بسقوط أمطار علي هذه المناطق

المتهمين

اتصالحوا بقسم الشرطة وخرجوا فضحوه والسر في خطيبته | علاقة صادمة بالإسكندرية

ترشيحاتنا

إيران

خبير علاقات دولية : واشنطن لا تملك خيارات سوى العودة إلى الدبلوماسية مع إيران

التقرب إلى الله

الله يراك | عالم أزهري يضع المجتمع أمام بديهية حاسمة لإصلاح السلوك

أحمد غنيم، أستاذ التنمية المستدامة وإدارة المشروعات والمحاضر بجامعة القاهرة

خبير : التنمية المستدامة تستهدف الحفاظ على الموارد للأجيال المقبلة

بالصور

حطي المكرونة في قالب الكيك.. طريقة عمل أكلة بشكل جديد هتخطف العين

حطي المكرونة في قالب الكيك
حطي المكرونة في قالب الكيك
حطي المكرونة في قالب الكيك

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 29 أغسطس 2026 مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 29 أغسطس 2026
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 29 أغسطس 2026
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 29 أغسطس 2026

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 29 أغسطس 2026.. لا تدخل في نقاشات عقيمة

برج الجوزاء
برج الجوزاء
برج الجوزاء

برج السرطان حظك اليوم السبت 29 أغسطس 2026.. لا تشارك كل أسرارك

برج السرطان
برج السرطان
برج السرطان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب: معادلة الاشتباك الذكي.. هل تتغير قواعد اللعبة في المشهد الحزبي؟

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الفرصة الأخيرة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

المزيد