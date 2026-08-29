تحرش في مستشفى شهير.. كيف جرم القانون ارتكاب الظاهرة بأماكن العمل

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص، لاتهامه بالتحرش بطبيبة داخل أحد المستشفيات الشهيرة بمنطقة الدقي في محافظة الجيزة، وذلك على خلفية شكواها من قيامه بملامسة جسدها.

تفاصيل الواقعة

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا من طبيبة، أفادت خلاله بتعرضها للتحرش من جانب أحد الأشخاص أثناء وجودها داخل المستشفى، وقيام المشكو في حقه بملامسة مناطق حساسة من جسدها.

ضبط المتهم

وبإجراء التحريات والفحص، أمكن تحديد هوية المشكو في حقه، وتبين أنه يعمل موظفًا بأحد الشركات.

عقوبة التحرش الجنسي في القانون

ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

عقوبة التحرش فى مكان العمل أو المواصلات

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات في حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.