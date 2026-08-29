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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تحرك برلماني لتنفيذ تكليفات الرئيس للحد من حوادث الطرق ورفع كفاءة الأوتوستراد

مجلس النواب
مجلس النواب
ماجدة بدوى

أكد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب عن دائرة المعصرة وحلوان و15 مايو، أن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الحد من حوادث الطرق ورفع معدلات الأمان والسلامة على مختلف المحاور والطرق على مستوى الجمهورية، تستوجب التحرك العاجل ووضع خطة تنفيذية واضحة تستهدف معالجة أسباب الحوادث والحد من تكرارها.

السلامة على الطرق 

وقال النائب عيد حماد، في تصريحات صحفية، إن ملف السلامة على الطرق يرتبط بصورة مباشرة بحياة المواطنين، مشددًا على أهمية مواصلة الدولة جهودها في تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق، بالتوازي مع تكثيف أعمال الصيانة الدورية، وتحسين الإنارة، وإزالة النقاط الخطرة، وتطوير وسائل التحكم والرقابة المرورية، خاصة على المحاور والطرق التي تشهد كثافات مرورية مرتفعة.

عيد حماد: الأوتوستراد يحتاج خطة متكاملة لرفع الكفاءة

وطالب «حماد» بإدراج طريق الأوتوستراد في نطاق المعصرة وحلوان والتبين ضمن أولويات خطط رفع الكفاءة، باعتباره أحد المحاور الحيوية التي تخدم أعدادًا كبيرة من المواطنين، وتربط بين مناطق سكنية وصناعية مهمة.

وأوضح أن تطوير الطريق لا ينبغي أن يقتصر على أعمال الرصف فقط، وإنما يجب أن يشمل معالجة الحفر والهبوط، ورفع كفاءة الإنارة، وتحسين الحواجز والعلامات والإرشادات المرورية، إلى جانب مراجعة مداخل ومخارج الطريق، وتوفير وسائل آمنة لعبور المشاة في المناطق ذات الكثافات السكانية.

5 مطالب برلمانية عاجلة للحد من حوادث الطرق

ورصد النائب عيد حماد 5 مطالب عاجلة لتعزيز السلامة على الطرق والحد من معدلات الحوادث، شملت:

أولًا: إعداد خطة قومية لحصر النقاط السوداء ومواقع تكرار الحوادث على الطرق، مع وضع جدول زمني محدد وملزم لمعالجة هذه النقاط.

ثانيًا: الإسراع في رفع كفاءة طريق الأوتوستراد بمناطق المعصرة وحلوان والتبين، مع مراجعة منظومة الإنارة والحواجز والعلامات المرورية ومداخل ومخارج الطريق.

ثالثًا: وضع خطة متكاملة لرفع مستوى الأمان المروري في مناطق حلوان والمعصرة والتبين و15 مايو، خاصة أمام المناطق السكنية والصناعية والمدارس ومناطق عبور المشاة.

رابعًا: تكثيف الرقابة على السرعات والقيادة المتهورة والمخالفات التي تمثل خطرًا على حياة المواطنين، مع التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في أعمال الرقابة المرورية.

خامسًا: مراجعة كفاءة منظومة الإنقاذ والإسعاف على الطرق الرئيسية، والعمل على تقليل زمن الاستجابة للحوادث، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية.

النائب عيد حماد: حماية أرواح المواطنين الهدف الأول

وشدد النائب عيد حماد على أن مواجهة حوادث الطرق مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل جهود وزارات النقل والتنمية المحلية والصحة، إلى جانب مختلف الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية، مؤكدًا أن تطوير البنية الأساسية للطرق يجب أن يسير بالتوازي مع رفع مستويات السلامة والأمان عليها.

وأضاف أن حماية أرواح المواطنين يجب أن تظل الهدف الأول لأي خطة لتطوير الطرق، مشيرًا إلى أن الإنفاق على إجراءات السلامة المرورية لا يمثل تكلفة إضافية، وإنما يعد استثمارًا مباشرًا في حماية حياة المصريين والحد من الخسائر البشرية والاقتصادية الناجمة عن حوادث الطرق.

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