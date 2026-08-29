حقيقة هدم عمارة الإيموبيليا بوسط القاهرة.. سبب إخلاء المحال أسفل العقار

حسم الكاتب الصحفي وائل فايز، الجدل المثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرار بإغلاق المحال الموجودة أسفل عمارة الإيموبيليا بوسط القاهرة، تمهيدا لهدم العقار، مؤكدا أن ما يتم تداوله في هذا الشأن لا أساس له من الصحة.

وأوضح وائل فايز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن عمارة الإيموبيليا تعد واحدة من أهم وأبرز المباني التاريخية في منطقة وسط القاهرة، مشيرا إلى أن إخلاء بعض المحال أسفل العقار لا علاقة له بأي قرار لهدم العمارة.

وأضاف أن سبب إخلاء المحال يرجع إلى انتهاء العلاقة الإيجارية بين مالك العقار والمستأجرين، مؤكدا أن الأمر لا يتجاوز ذلك ولا يعني وجود مخطط لإزالة المبنى.

عمارة الإيموبيليا.. تاريخ معماري مميز

وأشار الكاتب الصحفي إلى أن أعمال إنشاء عمارة الإيموبيليا بدأت عام 1938 على يد المليونير المصري أحمد عبود باشا، موضحا أن العقار يضم نحو 300 شقة و40 محلا، كما يتمتع بطراز معماري مميز جعله من العقارات ذات القيمة التراثية التي تحظى بحماية القانون.

الدولة تحافظ على العقار وتعمل على تطويره

وأكد وائل فايز أن عمارة الإيموبيليا ليست ضمن العقارات المستهدف هدمها، بل على العكس، فهي من المباني التي تحرص الدولة على الحفاظ عليها وتطويرها ورفع كفاءتها، في إطار مشروع تطوير منطقة القاهرة الخديوية والحفاظ على المباني ذات القيمة التاريخية.

مشاهير سكنوا عمارة الإيموبيليا

ولفت إلى أن تاريخ عمارة الإيموبيليا ارتبط بعدد كبير من المشاهير والشخصيات العامة، من بينهم الفنان محمد عبد الوهاب والفنان نجيب الريحاني، إلى جانب قنصل ووزير سابق وشخصيات بارزة أخرى.

وشدد على أن القيمة التاريخية والمعمارية التي تتمتع بها عمارة الإيموبيليا تجعل الحفاظ عليها جزءا مهما من جهود حماية التراث المعماري لمنطقة وسط القاهرة، مؤكدا مجددا عدم صحة الأنباء المتداولة بشأن هدم العقار.