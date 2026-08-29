بسبب «ملتم أغسطس».. إخلاء شواطئ الإسكندرية من المصطافين

شهدت شواطئ الإسكندرية، اليوم، إخلاء المصطافين من مياه البحر، بالتزامن مع ارتفاع معدلات اضطراب البحر ونشاط حركة الأمواج، ضمن تداعيات حالة «ملتم أغسطس» التي تشهدها سواحل البحر المتوسط خلال هذه الفترة.

وجرى توجيه رواد الشواطئ إلى الخروج من مياه البحر، مع التشديد على الالتزام الكامل بتعليمات فرق الإنقاذ ومسؤولي الشواطئ، حفاظًا على سلامة المصطافين ومنعًا لوقوع أي حوادث نتيجة ارتفاع الأمواج وقوة التيارات البحرية.

وأكدت الجهات المعنية استمرار متابعة حالة البحر على مدار الساعة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للتغيرات في حالة الأمواج والرياح، وتحديث التحذيرات والرايات المرفوعة على الشواطئ بحسب الظروف البحرية.

ويأتي إخلاء المياه في إطار الإجراءات الاحترازية للحفاظ على أرواح المواطنين، خاصة مع ارتفاع الأمواج وزيادة خطورة السباحة في مثل هذه الظروف.

ودعت إدارة الشواطئ المصطافين إلى عدم المجازفة أو محاولة النزول إلى المياه أثناء رفع الرايات الحمراء، والالتزام بتعليمات رجال الإنقاذ، مع إمكانية الاستمتاع بأجواء الشواطئ من خارج المياه.