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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إغلاق ميناء العريش البحري بسبب سوء الظروف الجوية

ميناء العريش البحري
ميناء العريش البحري
أ ش أ

أعلنت الإدارة العامة لميناء العريش البحري، اليوم /السبت/، إغلاق الميناء أمام حركة السفن نظرا لسوء الأحوال الجوية.

وقال مصدر مسؤول في الميناء إنه تم غلق بوغاز ميناء العريش البحري أمام حركه دخول وخروج السفن، نظرا لسوء الأحوال الجوية وارتفاع سرعة الرياح وارتفاع أمواج البحر المتوسط.

وأكد المصدر عودة فتح الميناء عقب استقرار الأحوال وتحسن الظروف والأحوال الجوية، مشيرًا إلى أن الميناء ينتظر وصول عدد من السفن لتصدير المنتجات السيناوية فور تحسن الأحوال الجوية.

وتشهد محافظة شمال سيناء أحوال جوية غير مستقرة ورياح وارتفاع أمواج البحر، أدت الى إغلاق الميناء أمام حركة دخول وخروج السفن.

الإدارة العامة لميناء العريش العريش حركة السفن

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