بورصة فيينا تسجل مكاسب قياسية.. ومحللون يوصون بشراء 3 أسهم نمساوية

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واصلت بورصة فيينا مسارها الصاعد مسجلة أرباحاً تجاوزت 26% في المؤشر الرئيسي (ATX) منذ بداية العام وفي ظل هذا الأداء القوي، حدد خبراء ومحللون ماليون من مؤسسات مصرفية كبرى ثلاثة أسهم نمساوية بارزة يُوصى بشرائها حالياً للاستفادة من فرص النمو والتوزيعات الجذابة:

وتستفيد شركة الصلب والتكنولوجيا النمساوية فوست ألبين" (voestalpine AG) من تحسن هوامش الربحية والطلب القوي في قطاع صناعات الطيران، إلى جانب رفع التوزيعات النقدية، ما جعلها خياراً رئيسياً في قائمة توصيات مؤسسات مثل "رايفايزن".

ورغم التحديات العامة التي يواجهها قطاع العقارات، تحقق الشركة المتخصصة في البنية التحتية والهندسة المدنية "بور" (PORR AG) أداءً لافتاً مدعوماً بسجل طلبات قياسي وتقييم استثماري منخفض مقارنة بنظيراتها الأوربيين.

وتقود مجموعة "إرسته بنك" (Erste Group Bank) الأسهم المصرفية وتحقق مكاسب للبورصة النمساوية، وتستمر في جذب توصيات الشراء بفضل صافي دخل الفوائد المرتفع، وقوة رأس المال، واستمرار التوزيعات المجدية للأرباح.

ويرى المحللون أن هذه الشركات تملك مقومات مواصلة الصعود وحصد مزيد من المكاسب خلال الفترة القادمة بفضل قوة أداء قطاعاتها وتفوق نتائجها المالية.