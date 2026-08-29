جنوب أفريقيا ترفع السعر المرجعي للسكر لحماية المنتج المحلي من الواردات الرخيصة

أقرت الهيئة الدولية لإدارة التجارة (ITAC) والخزانة الوطنية في جنوب أفريقيا زيادة السعر المرجعي القائم على الدولار (DBRP) لواردات السكر من 680 دولارًا إلى 785 دولارًا للطن المتري، في خطوة تهدف إلى فرض رسوم جمركية أعلى حمايةً للمزارعين والمصنعين المحليين من إغراق السوق بالواردات الأجنبية.

وتأتي هذه الخطوة عقب تدفق كميات ضخمة من السكر المستورد المدعوم — وخاصة من البرازيل — مما تسبب في انخفاض مبيعات السكر المحلي بنسبة 35% خلال ثلاثة مواسم، وتكبيد القطاع الزراعي المحلي خسائر تجاوزت 1.6 مليار راند (نحو 100 مليون دولار).

وجاء القرار كحل وسط؛ حيث كانت جمعيات المزارعين تطالب برفع السعر إلى 905 دولارات للطن لمواجهة تضخم تكاليف الإنتاج، بينما دعت مصانع الأغذية والمشروبات إلى خفضه لتجنب ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية.

ومن المقرر بدء تطبيق التعرفة الجمركية المعدلة فور نشر القرار رسميًا من قبل وزارة التجارة والصناعة والمنافسة، لتبدأ السلطات الجمركية في تحصيل الرسوم الجديدة على الشحنات المستوردة ذات الأسعار المنخفضة.