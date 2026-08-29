محافظ القاهرة يتابع تنفيذ الموجة الـ30 لإزالة التعديات على أملاك الدولة

عقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة ، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الاجراءات التنفيذية للموجة ٣٠ لازالة التعديات على أملاك الدولة والتى تبدأ اليوم ٢٩ أغسطس الجارى وتستمر حتى ٢٠ نوفمبر القادم على ٣ مراحل، وكذلك متابعة ملفي التصالح على مخالفات البناء، والمتغيرات المكانية، وملف التقنين، ونسب الإنجاز فى هذه الملفات.

شارك فى الاجتماع أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، ومنى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وأحمد أنور عطية العدل نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء عمر محمود الشافعى الاكرت نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وعدد من قيادات المحافظة، ورؤساء الأحياء، ومسئولى المتغيرات المكانية والاملاك بالمحافظة والأحياء.

محافظ القاهرة

وأكد محافظ القاهرة أن ملف إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة يأتي فى مقدمة اولويات أجهزة محافظة القاهرة من اجل ترسيخ هيبة الدولة وتطبيق القانون وتفعيله على الجميع دون تمييز.

ووجه محافظ القاهرة بسرعة الانتهاء من تنفيذ المستهدف فى الموجة ٣٠ ، وتوفير سُبل تذليل أى معوقات قد تعرقل أو تبطئ عملية التنفيذ ، وذلك لنهو الأعمال وفقًا للجداول والخطط الزمنية المحددة، مشددًا على ضرورة وجود مندوب من جهة مع مسئولى الأحياء أثناء التنفيذ وحتى الانتهاء ورفع التقرير على المنظومة.

كما شدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أية مخالفات وإزالتها على الفور مع التركيز على ازالة المخالفات فى المهد، والتعامل بكل حزم مع كافة أشكال التعديات وغيرها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عودتها مرة اخرى والحفاظ على كافة الأراضى التي تم استردادها ، مع التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لمتابعة ما تم إزالته من تعديات ومنع عودتها مرة أخرى سواء الخاصة بالمحافظة أو بالتنسيق مع جهات الولاية الأخرى ، مشيرًا إلى أن نسب الإنجاز في هذه الملفات عنصر رئيس في تقييم رؤساء الأحياء .

وأكد محافظ القاهرة أن الدولة تعمل علي تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين الاوضاع لكل المواطنين الجادين في هذا الملف، مشيرًا إلى أن هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حى على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مشددًا على رؤساء الأحياء بتبسيط الاجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام .

كما شدد محافظ القاهرة على سرعة البت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وعدم الإضرار بالمواطنين الجادين فى تقنين أوضاعهم.