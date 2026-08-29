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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

متصفح Brave يطلق ميزة الأسماء المستعارة للبريد الإلكتروني لحظر التتبع الرقمي

متصفح Brave
متصفح Brave
احمد الشريف

أطلق متصفح الإنترنت "بريف" (Brave) ميزة أمنية جديدة تتيح إنشاء أسماء مستعارة وعناوين بريد إلكتروني بديلة (Email Aliases) مدمجة داخل المتصفح، متفوقاً بذلك على متصفح "جوجل كروم" (Google Chrome)، لتمكين المستخدمين من التسجيل في المواقع والخدمات الرقمية دون الكشف عن عناوين بريدهم الشخصية الحقيقية، وفقاً لما أورده تقرير نشره موقع TechCrunch التقني المتخصص.

آلية عمل ميزة Email Aliases وحظر تتبع الخوادم

أوضح التقرير، استناداً إلى تدوينة تقنية كتبها شيفان كول صاحب نائب رئيس الخصوصية والأمان في شركة Brave، أن عنوان البريد الإلكتروني يُعد المعرف الرقمي العالمي الأكثر استخداماً من قبل شركات الإعلانات الكبرى مثل جوجل وميتا ولينكد إن لمطابقة نشاط المستخدمين وتتبعهم عبر مختلف المنصات الرقمية. 

وبين المصدر أن تقنيات عزل ملفات تعريف الارتباط (Cookies) داخل المتصفحات لا تستطيع منع الشركات من تبادل ومطابقة سجلات البريد عبر خوادمها الخلفية (Server-side matching)، مما استدعى تطوير ميزة الأسماء المستعارة المدمجة لسد هذه الثغرة وتوليد عناوين بديلة فريدة تقوم بإعادة توجيه الرسائل الواردة تلقائياً إلى صندوق الوارد الرئيسي للمستخدم دون كشف هويته الحقيقية.

خطوات التفعيل وسهولة إدارة العناوين البديلة

أشار المصدر إلى أن الميزة الجديدة تتوفر بدءاً من الإصدار المكتبي رقم "1.94"؛ حيث يمكن للمستخدم النقر على حقل البريد الإلكتروني في أي نموذج تسجيل بمواقع الويب لاختيار أو إنشاء عنوان بريد مستعار فوراً، أو عبر النقر بزر الفأرة الأيمن واختيار "New Email Alias". 

كما يتيح المتصفح إدارة كافة العناوين وإلغاء تفعيلها بمرونة عبر الدخول إلى قائمة الإعدادات (Settings > Autofill & Passwords > Email Aliases)، مما يساعد في القضاء على الرسائل الدعائية غير المرغوب فيها (Spam) وحماية المستخدم في حال تعرض المواقع المسجل بها لعمليات تسريب واختراق للبيانات.

بروتوكول OPAQUE التشفيري وحماية الخصوصية

واوضح تقرير موقع TechCrunch أن تشغيل الميزة يعتمد على إنشاء حساب جديد في المتصفح يستخدم بروتوكول التشفير المتقدم "OPAQUE"، والذي يضمن عدم إرسال أو تخزين كلمات المرور على خوادم الشركة. 

وأكدت الشركة أنها لا تطلع على محتويات الرسائل المعادة، حيث تقتصر معالجتها على فحص الفيروسات والبريد المزعج وحذفها نهائياً من الخوادم خلال ثوانٍ معدودة من تسليمها، مع تشفير الملاحظات المدونة على العناوين تشفيراً تاماً بين الطرفين (End-to-End Encryption) عبر ميزة "Brave Sync".

خطة الإطلاق المجاني والتوسع نحو الهواتف الذكية

ذكرت المصادر التقنية أن المتصفح يمنح كافة المستخدمين 5 أسماء مستعارة مجانية للبريد الإلكتروني في مرحلة الإطلاق الأولي، مع خطط لتقديم باقة مدفوعة تتيح عدداً غير محدود من العناوين مستقبلاً، بالتوازي مع تكثيف العمل البرمجي لجلب الميزة إلى تطبيقات الهواتف الذكية بنظامي أندرويد وiOS لتعزيز حماية خصوصية المستخدمين عبر كافة الأجهزة.

متصفح Brave Brave Email Aliases شركة Brave

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