قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جامعة القاهرة: اكتشاف مقبرة لأسماك القرش عمرها 70 مليون سنة في الصحراء الغربية| صور
موعد مباراة سيراميكا كليوباترا ومودرن سبورت في الدوري المصري
بسبب الفيضانات.. إعلان شمال لاوس منطقة كوارث
أول رد فعل.. المتهمان بالاعتداء على والدتهما يستأنفان على حكم حبسهما
العاهل الأردني يؤكد دعم لبنان والحفاظ على أمنه وسيادته
برشلونة يقترب من ضمّ جيسوس مهاجم آرسنال
يتعاطى المخدرات خلال القيادة.. القبض على سائق ميكروباص في الغربية
تصفيات أمم إفريقيا.. موعد مباراتي منتخب مصر أمام أنجولا وجنوب السودان
إذا مت لا تبكوا .. موعد جنازة الفنان محمد التاجي وتفاصيل وصيته الأخيرة
ناميبيا تمضي قدمًا في مشروع لاستخراج الفوسفات من أعماق البحار
خالد هاشم: 9.4 مليار دولار صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة خلال 2025.. والأسمدة تستحوذ على الثلث
الإسكندرية: الرايات الحمراء ترفرف على الشواطئ ونزول البحر ممنوع| تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

باحث في الإرهاب الدولي: ألمانيا تتجه لوضع «الإخوان» على القوائم السوداء

منير أديب
منير أديب
محمود زيدان

أكد منير أديب، الباحث في شؤون الحركات  المتطرفة والإرهاب الدولى، أن ألمانيا هي عاصمة من ضمن العواصم الأوروبية التي بدأت تراجع مواقفها فيما يتعلق بوضع جماعة الإخوان على القوائم السوداء للإرهاب.

وأضاف، «أديب»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت، ببرنامج «اليوم»، على قناة «Dmc» نحن نجد أن أغلب هذه العواصم الأوروبية انتقلت من فكرة مراقبة هذا التنظيم ومراقبة تحركاته وأنشطته، أو حتى الأموال التي ربما ينفقها على بعض الفعاليات، إلى فكرة أكبر؛ وهي أن هذه العواصم تأكدت بالفعل أن هذا التنظيم يقوم بما يمكن أن نسميه بالتسلل الناعم ربما داخل المؤسسات الأوروبية.

وتابع الباحث في شؤون الحركات  المتطرفة والإرهاب الدولى: «وبالتالي، فهو يؤثر على القيم الأوروبية، سواء القيم الاجتماعية أو حتى بعض القيم الديمقراطية التي تتمتع بها هذه العواصم».

وأشار إلى أن أوروبا بدأت تفيق الآن وتشعر بأن هذا التنظيم بات يمثل عبئاً عليها، ويهدد البناء الاجتماعي والبناء السياسي، فضلاً عن القيم التي تعبر عنها هذه العواصم.

منير أديب الإخوان جماعة الإخوان ألمانيا أخبار وتقارير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

كاراغر يعتذر لمحمد صلاح: «أنا آسف.. لم أقدّر ما قدمته لليفربول بما يكفي»

وائل جمعة مع محمد معروف

خاص.. أول رد من وائل جمعة على مفاجأة كريم حسن شحاتة بشأن محمد معروف وعلي محمود

حادث مطروح

ننشر أسماء المتوفى والمصابين في حادث دهس بشارع الإسكندرية بمرسى مطروح

الدولار

310 جنيهات تراجعا للجرام.. هبوط قوي في سعر الذهب عيار 21 الآن

هرم خوفو

بعد 4600 عام.. العلم يحل لغز صمود هرم خوفو أمام الزلازل

الذهب

المعدن الاصفر يعمق خسائره.. والجنيه الذهب يخسر 2480 جنيها

سعر الذهب

1000 جنيه كاملة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

الدولار

سعر الدولار يقفز الآن في البنوك.. وهذه قيمته مقابل الجنيه

ترشيحاتنا

منير أديب

باحث في الإرهاب الدولي: ألمانيا تتجه لوضع «الإخوان» على القوائم السوداء

مفيدة شيحة

مفيدة شيحة تستعيد ذكريات نور الشريف: «أثر في أجيال لم تعاصره»

الحضارة

منذ 5 آلاف عام.. كيف خلّد المصري القديم ملامح ملوكه في التماثيل؟

بالصور

هيفاء وهبي فى مأزق بسبب صور كليب «نوغا»

هيفاء وهبي فى مأزق بسبب صور كليب «نوغا»
هيفاء وهبي فى مأزق بسبب صور كليب «نوغا»
هيفاء وهبي فى مأزق بسبب صور كليب «نوغا»

هدى المفتى تثير الجدل بإطلالتها فى آخر ظهور لها

هدى المفتى تثير الجدل بإطلالتها فى اخر ظهور لها
هدى المفتى تثير الجدل بإطلالتها فى اخر ظهور لها
هدى المفتى تثير الجدل بإطلالتها فى اخر ظهور لها

بعد نجاح مسلسله.. 15 صورة أثارت الجدل لـ محمد فراج وبسنت شوقى

20 صورة أثارت الجدل لـ محمد فراج و بسنت شوقى
20 صورة أثارت الجدل لـ محمد فراج و بسنت شوقى
20 صورة أثارت الجدل لـ محمد فراج و بسنت شوقى

فيديو

نجوم الفن وأول رئيس لمصر

4 نجوم في شخصية واحدة.. كيف ظهر أول رئيس لمصر على الشاشة؟

علاقة قص الشعر بالقوة

من الشعر الطويل للعنة شمشون.. ماذا حدث لهالاند؟

حمى تكسير العظام

تكسير العظام.. مرض فيروسي يثير القلق بعد ظهوره محليًا بأمريكا

عدوى السالمونيلا

السالمونيلا تثير القلق.. حقيقة الخطر على البيض في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: متفوقون بلا كليات

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب القاهرة وبكين.. سبعون عامًا من الصداقة وشراكة تتجه نحو المستقبل

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب : النفط يضرب الاقتصاد العالمي بسبب نقص الإمدادات من الخليج العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الحب بين الاحتياج والخوف

د.هبة محمد عيد

د.هبة محمد عيد تكتب: قاع الهامور.. الهروب الساخر من قسوة الواقع

المزيد