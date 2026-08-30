باحث في الإرهاب الدولي: ألمانيا تتجه لوضع «الإخوان» على القوائم السوداء

أكد منير أديب، الباحث في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولى، أن ألمانيا هي عاصمة من ضمن العواصم الأوروبية التي بدأت تراجع مواقفها فيما يتعلق بوضع جماعة الإخوان على القوائم السوداء للإرهاب.

وأضاف، «أديب»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت، ببرنامج «اليوم»، على قناة «Dmc» نحن نجد أن أغلب هذه العواصم الأوروبية انتقلت من فكرة مراقبة هذا التنظيم ومراقبة تحركاته وأنشطته، أو حتى الأموال التي ربما ينفقها على بعض الفعاليات، إلى فكرة أكبر؛ وهي أن هذه العواصم تأكدت بالفعل أن هذا التنظيم يقوم بما يمكن أن نسميه بالتسلل الناعم ربما داخل المؤسسات الأوروبية.

وتابع الباحث في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولى: «وبالتالي، فهو يؤثر على القيم الأوروبية، سواء القيم الاجتماعية أو حتى بعض القيم الديمقراطية التي تتمتع بها هذه العواصم».

وأشار إلى أن أوروبا بدأت تفيق الآن وتشعر بأن هذا التنظيم بات يمثل عبئاً عليها، ويهدد البناء الاجتماعي والبناء السياسي، فضلاً عن القيم التي تعبر عنها هذه العواصم.