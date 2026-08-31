قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منها القاهرة والجيزة .. اليوم إجراء قرعة الحج في 10 محافظات
ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل انطلاق الجولة الثالثة .. اليوم
10.2 مليون طن قمح تعزز الأمن الغذائي.. أخبار سارة للمواطنين
في 25 مدينة جديدة.. شروط حجز شقق الإيجار المنتهي بالتملك
انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل يصيب 5 أشخاص بالأقصر
5.2 مليون حيازة تتحول إلى بيانات.. ماذا تفعل وزارة الزراعة بـ«كارت الفلاح الذكي»؟
هاني حتحوت: اجتماع بين أبو ريدة وعبد الفتاح للرد على بيان زد
انتهاء امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني اليوم.. متى تُعلِن التعليم ظهور النتيجة؟
السكر بـ25 جنيهًا والزيت بـ52.. أسعار السلع اعتبارًا من 10 سبتمبر بتوجيهات رئاسية
الخارجية الإيرانية: الرد على أمريكا مستمر وأي عدوان سيواجه بحسم
الجيش الإيراني يعلن استهداف قاعدة المنهاد بالإمارات بعشرات المسيرات
الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط مسيرة أمريكية «إم كيو-9»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

رقص مخل.. تجديد حبس صانعة محتوى بأكتوبر

المتهمه
المتهمه
مصطفي رجب

قررت جهات التحقيق المختصة، تجديد حبس صانعة محتوى 15 على ذمة التحقيقات، لقيامها بنشر فيديوهات خادشة عبر صفحتها.

 تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى لقيامها بنشر فيديوهات خادشة عبر صفحتها.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.


 عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة رابع أكتوبر بالجيزة ، وبحوزتها (2 هاتف محمول "بفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى") ، وبمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جهات التحقيق المختصة تجديد حبس صانعة محتوى صانعة محتوى فيديوهات خادشة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باقة جديدة للإنترنت المنزلي

الإنترنت طول الشهر بدون انقطاع.. WE تعلن عن باقة جديدة والسعر مفاجأة

WE

النت مش هيخلص قبل نهاية الشهر.. WE تفاجئ العملاء بباقة جديدة والسعر مفاجأة

سيف ابو النجا وياسمين ونجلاء فتحى

نور عيني ابنتي الغالية.. أول تعليق من سيف أبو النجا بعد وفاة ابنته

اسعار البنزين اليوم

قبل ما تتحرك.. أسعار البنزين اليوم الإثنين رسميا

.. تشييع جنازة ابنة الفنانة نجلاء فتحي من مسجد عمر بن عبد العزيز

غدًا.. تشييع جنازة ابنة الفنانة نجلاء فتحي من مسجد عمر بن عبد العزيز

سبب وفاة ابنة الفنانة نجلاء فتحي

سبب وفاة ابنة الفنانة نجلاء فتحي.. تفاصيل الساعات الأخيرة وموعد الجنازة

الفنان الراحل محمد التاجي والسعدنى والمحلاوي

الجرح لم يلتئم وظل ينزف..أكرم السعدني يكشف كواليس الساعات الأخيرة لمحمد التاجي

جمعة وكريم ومعروف

الكلام اللي قلته مش هغيره.. كريم حسن شحاتة يتمسك بتصريحاته بشأن واقعة وائل جمعة ومعروف

ترشيحاتنا

شاب يوضح واقعه الرسم علي جدران ميدان التحرير

صاحب رسومات الأفروسنتريك يعتذر : خطا غير مقصود وعدلنا خطأنا بأيدينا

البابا تواضروس يشهد ختام «أسبوع الخدمة الخامس» لشباب الكنيسة القبطية من خارج مصر

البابا تواضروس يشهد ختام «أسبوع الخدمة الخامس» لشباب الكنيسة القبطية من خارج مصر

المجلس القومي للمرأة يطلق معسكرات "دوائر الحكي" ب١٠ محافظات بوجه بحرى والصعيد بالتعاون مع منظمة اليونيسف

المجلس القومي للمرأة يطلق معسكرات "دوائر الحكي" في 10 محافظات

بالصور

فستان جريء.. ياسمين صبري تستعرض جمالها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

قبل ما تتحرك.. أسعار البنزين اليوم الإثنين رسميا

اسعار البنزين اليوم
اسعار البنزين اليوم
اسعار البنزين اليوم

فيديو

مساعدات

محمد فوزي: عجز دولي عن التعامل مع الممارسات الإسرائيلية بغزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد أهمية دورها المحوري

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: بين أمريكا والصين.. مصر في قلب معركة الذكاء الاصطناعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عكس عقارب الساعة!

المزيد