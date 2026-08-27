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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

فدية 12 مليون جنيه مقابل إطلاق سراحه.. ماذا حدث لنجل صاحب شركة في المقطم؟

حبس
حبس
رامي المهدي

كشفت التحقيقات في واقعة خطف نجل صاحب شركة، تفاصيل مثيرة حول احتجاز المجني عليه وطلب فدية مالية من أسرته مقابل إطلاق سراحه.

وقال والد المجني عليه في التحقيقات إن المتهمين اتصلوا به من هاتف نجله، وأخبروه باحتجازه، مطالبين بفدية قدرها 500 ألف دولار و500 ألف جنيه مقابل إطلاق سراحه.

فيما روى المجني عليه تفاصيل واقعة خطفه، مؤكدًا أن المتهمين اعترضوا طريقه أمام مسكنه، وأشهروا في وجهه أسلحة بيضاء، قبل أن يقيدوه ويقتادوه إلى إحدى الشقق، حيث تعرض للتهديد والإكراه، إلى أن تمكن من الهرب.


عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، 4 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامهم بخطف نجل رجل أعمال في المقطم، وطلب فدية قدرها 12 مليون جنيه مقابل إطلاق سراحه.

وكشفت أوراق القضية أن المتهمين خطفوا المجني عليه بالإكراه من أمام مسكنه، بعد تهديده بأسلحة بيضاء وتكبيل يديه واقتياده داخل سيارة إلى شقة معدة لاحتجازه، كما استولوا على هاتفه ومتعلقاته وهددوه بالقتل.


وأوضحت التحقيقات أن المتهمين ساوموا والد المجني عليه على الفدية، وأجبروه خلال احتجازه على التوقيع والبصم على 9 إيصالات أمانة تحت وطأة التهديد.


وأفادت التحريات بأن المتهم الرابع اتفق مع المتهم الأول، أثناء فترة احتجازهما على ذمة قضايا أخرى، على تنفيذ مخطط الخطف، مستغلين علمه بقدرة والد المجني عليه على دفع الفدية، ثم استعان المتهم الأول بمتهمين آخرين لمراقبة المجني عليه وترصد تحركاته.


وانتهت المحكمة إلى معاقبة المتهمين الأربعة بالسجن المشدد 5 سنوات عن الاتهامات المسندة إليهم.

خطف خطف نجل صاحب شركة احتجاز

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