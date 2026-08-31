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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مطالب برلمانية عاجلة للحكومة بوضع جدول زمني لتنفيذ التكليفات الرئاسية

مجلس النواب
مجلس النواب
ماجدة بدوى

أكدت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب أن التكليفات والتوجيهات التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن عدد من الملفات الحيوية تمثل رسالة واضحة بأن الاهتمام بالمواطن المصري وتحسين جودة حياته يأتيان في صدارة أولويات القيادة السياسية، مشيدة بما تتضمنه من إجراءات تستهدف ضبط الأسواق، وحماية المستهلك، وتحقيق العدالة في الخدمات، ورفع كفاءة البنية الأساسية، وتعزيز سيادة القانون.

وقالت «درويش» فى تصريحات لها : إن أهمية هذه التكليفات لا تتوقف عند صدورها، وإنما تكمن في سرعة تحويلها إلى خطط تنفيذية محددة وجداول زمنية معلنة وآليات دقيقة للمتابعة والتقييم، بما يضمن أن يشعر المواطن بنتائجها بصورة مباشرة، مشددة على أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من مرحلة التوجيه إلى التنفيذ الفعلي وقياس معدلات الإنجاز.

وطرحت النائبة سولاف درويش عدداً من المقترحات العاجلة أمام الحكومة لضمان التنفيذ الكامل للتكليفات الرئاسية وفى مقدمتها إعداد جدول زمني موحد ومعلن لكل تكليف، يتضمن مراحل التنفيذ والجهات المسؤولة ومؤشرات قياس الأداء، مع تقديم تقارير دورية عن نسب الإنجاز ، وتشكيل غرف متابعة مركزية للملفات ذات الأولوية، خاصة ضبط الأسواق والكهرباء والعقارات والنقل والخدمات المحلية، مع سرعة التعامل مع أي معوقات تواجه التنفيذ مع تعزيز الرقابة الميدانية من خلال النزول المستمر من المحافظين إلى الشارع والاستماع لشكاوى المواطنين وربط تقييم أداء المسؤولين بمستوى الاستجابة للمشكلات وسرعة حلها مطالبة بإطلاق آلية موحدة لتلقي شكاوى المواطنين ومتابعتها إلكترونيًا، بما يتيح معرفة مراحل التعامل مع الشكوى ومدة إنجازها، ويمنع تراكم المشكلات دون حلول وربط الخطط الحكومية بنتائج ملموسة يشعر بها المواطن، مع إجراء تقييم دوري لمدى تحسن الخدمات والأسواق والطرق والمرافق وحماية حقوق المستهلكين.

وشددت «درويش» على أن تنفيذ هذه التكليفات يجب أن يكون وفق جدول زمني واضح ومعلن، مع محاسبة المقصرين وتعظيم دور المتابعة والرقابة، مؤكدة أن نجاح الحكومة في ترجمة التوجيهات الرئاسية إلى واقع ملموس سيكون المعيار الحقيقي لمدى كفاءة الأداء وتحقيق أهداف الدولة في بناء حياة أفضل للمواطن المصري.

الرئيس عبد الفتاح السيسى القيادة السياسية الأسواق حماية المستهلك الخدمات

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