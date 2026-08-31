قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صدمة كبيرة.. صفاء أبو السعود تعزي النجمة نجلاء فتحي في وفاة ابنتها الوحيدة
أقل سعر للدولار.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم
محمد حمزة بطل مصر في سلاح الشيش: ذهبية تارانتو أعادت ثقتي.. وأحلم بميدالية أولمبية في لوس أنجلوس| حوار
ضبط قضايا عملة بقيمة 4 ملايين جنيه
السالمونيلا والبيض والدواجن.. تاج الدين يكشف حقيقة الخطر في مصر
السودان.. قوة استخباراتية تنشق عن "الدعم السريع" وتنضم للجيش في أم درمان
رئيس مركز تغير المناخ يحذر: «النينيو» يهدد مصر.. والصيف قد يمتد للخريف
التعليم العالي تعلن القوائم المحدثة للكليات والمعاهد المعتمدة
اليوم.. أخر موعد للتقديم على 540 قطعة أرض صناعية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك
نائب رئيس الوزراء يصل العاصمة القيرغيزية "بشكيك" للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون
رئيس وزراء إسبانيا يتهم إسرائيل بإشعال أزمة سبتة
مارتينيلي خارج حسابات الهلال أمام الأهلي في الكلاسيكو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير يوضح أهمية إعادة تشكيل خريطة النقل والمواصلات بالشبكة الكهربائية الجديدة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

قال أستاذ هندسة الطرق والنقل إن التوسع في الشبكة الكهربائية الجديدة يمثل خطوة مهمة نحو إعادة تشكيل خريطة النقل والمواصلات في مصر، بما يتماشى مع خطط الدولة للتوسع في وسائل النقل الحديثة والأكثر كفاءة واستدامة.

وأوضح خلال صباح الخير يا مصر أن تطوير شبكة الكهرباء لا يقتصر تأثيره على قطاع الطاقة فقط، وإنما يمتد إلى منظومة النقل، خاصة مع التوسع في تشغيل وسائل النقل الكهربائية، والتي تحتاج إلى بنية تحتية وشبكة كهرباء قادرة على استيعاب احتياجاتها التشغيلية.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التنسيق بين تخطيط شبكات النقل والتوسع العمراني وشبكات الكهرباء، بما يضمن تحقيق التكامل بين مختلف وسائل المواصلات وتوفير خدمات نقل أكثر كفاءة للمواطنين.

وأكد أن إعادة رسم خريطة النقل وفقًا لمتطلبات الشبكة الكهربائية الجديدة يمكن أن تسهم في تحسين حركة المواطنين، وتقليل الاعتماد على وسائل النقل التقليدية، ودعم التوجه نحو النقل المستدام، بالتزامن مع جهود الدولة في تطوير البنية التحتية وشبكات المواصلات.

الطرق هندسة الطرق تطوير الطرق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

WE

النت مش هيخلص قبل نهاية الشهر.. WE تفاجئ العملاء بباقة جديدة والسعر مفاجأة

اسعار البنزين اليوم

قبل ما تتحرك.. أسعار البنزين اليوم الإثنين رسميا

الفنان الراحل محمد التاجي والسعدنى والمحلاوي

الجرح لم يلتئم وظل ينزف..أكرم السعدني يكشف كواليس الساعات الأخيرة لمحمد التاجي

جمعة وكريم ومعروف

الكلام اللي قلته مش هغيره.. كريم حسن شحاتة يتمسك بتصريحاته بشأن واقعة وائل جمعة ومعروف

أسعار الدواجن

بعد انخفاضات كبيرة.. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم

أسعار السلع الأساسية

السكر بـ25 جنيهًا والزيت بـ52.. أسعار السلع اعتبارًا من 10 سبتمبر بتوجيهات رئاسية

عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام

عصام عبد الفتاح: لو أعرف إن الموضوع هيوصل لكده مكنتش قبلت رئاسة لجنة الحكام

أرشيفية

الجيش الإيراني يعلن استهداف قاعدة المنهاد بالإمارات بعشرات المسيرات

ترشيحاتنا

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

مباحات مصرية - عمانية للتعاون في الصناعات الدوائية والغذائية والملابس والطاقة المتجددة

البنزين

أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين

الدولار يقترب من أعلى مستوى في أسبوعين مع تصاعد رهانات رفع الفائدة الأمريكية

الدولار يقترب من أعلى مستوى في أسبوعين مع تصاعد رهانات رفع الفائدة الأمريكية

بالصور

بوسي تثير الجدل بإطلالتها فى آخر ظهور لها

بفستان جرئ.. بوسي تثير الجدل بإطلالتها فى اخر ظهور لها
بفستان جرئ.. بوسي تثير الجدل بإطلالتها فى اخر ظهور لها
بفستان جرئ.. بوسي تثير الجدل بإطلالتها فى اخر ظهور لها

بملابس ملفتة.. زوجة تامر حسنى رفقة عائلتها

بملابس ملفتة ..زوجة تامر حسنى رفقة عائلتها
بملابس ملفتة ..زوجة تامر حسنى رفقة عائلتها
بملابس ملفتة ..زوجة تامر حسنى رفقة عائلتها

البانيه يبدأ من180 جنيه.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الأثنين بالأسواق

اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم

مهاجمة أهداف معادية.. استمرار فعاليات تدريب نسور الحضارة 2026 بين مصر والصين.. صور

استمرار فعاليات تدريب نسور الحضارة 2026 بين مصر والصين
استمرار فعاليات تدريب نسور الحضارة 2026 بين مصر والصين
استمرار فعاليات تدريب نسور الحضارة 2026 بين مصر والصين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد أهمية دورها المحوري

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: بين أمريكا والصين.. مصر في قلب معركة الذكاء الاصطناعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عكس عقارب الساعة!

المزيد