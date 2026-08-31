خبير يوضح أهمية إعادة تشكيل خريطة النقل والمواصلات بالشبكة الكهربائية الجديدة

قال أستاذ هندسة الطرق والنقل إن التوسع في الشبكة الكهربائية الجديدة يمثل خطوة مهمة نحو إعادة تشكيل خريطة النقل والمواصلات في مصر، بما يتماشى مع خطط الدولة للتوسع في وسائل النقل الحديثة والأكثر كفاءة واستدامة.

وأوضح خلال صباح الخير يا مصر أن تطوير شبكة الكهرباء لا يقتصر تأثيره على قطاع الطاقة فقط، وإنما يمتد إلى منظومة النقل، خاصة مع التوسع في تشغيل وسائل النقل الكهربائية، والتي تحتاج إلى بنية تحتية وشبكة كهرباء قادرة على استيعاب احتياجاتها التشغيلية.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التنسيق بين تخطيط شبكات النقل والتوسع العمراني وشبكات الكهرباء، بما يضمن تحقيق التكامل بين مختلف وسائل المواصلات وتوفير خدمات نقل أكثر كفاءة للمواطنين.

وأكد أن إعادة رسم خريطة النقل وفقًا لمتطلبات الشبكة الكهربائية الجديدة يمكن أن تسهم في تحسين حركة المواطنين، وتقليل الاعتماد على وسائل النقل التقليدية، ودعم التوجه نحو النقل المستدام، بالتزامن مع جهود الدولة في تطوير البنية التحتية وشبكات المواصلات.