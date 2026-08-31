لمدة 10 ساعات قطع المياه عن عدة مناطق بالفيوم الأربعاء المقبل

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم قطع مياه الشرب عن عدد من المناطق بمركز سنورس بعد غد الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2026 لمدة 10 ساعات، وذلك بسبب تنفيذ أعمال ربط شبكات المياه بمنطقة كوبري الخمسين بمنشأة دمو بهدف تحسين ضغوط المياه بقرية سيلا والعزب التابعة لها.



موعد انقطاع المياه والمناطق المتأثرة

وأوضحت الشركة أن أعمال قطع المياه تبدأ في تمام الساعة 10 صباحا وتستمر حتى الساعة 8 مساء مشيرة إلى أن المناطق المتأثرة بالانقطاع تشمل قرية دمو ومنشأة دمو والبسيونية وسيلا البلد وتوابعهم وناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بالمناطق المتأثرة اتخاذ التدابير اللازمة وتوفير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع المقررة لحين الانتهاء من أعمال الربط.



توفير سيارات مياه للمواطنين

وأكدت الشركة توفير سيارات مياه شرب نقية بالمناطق المتأثرة بالانقطاع لتلبية احتياجات المواطنين خلال فترة توقف الخدمة وأشارت إلى إمكانية طلب سيارات مياه الشرب من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 وذلك لحين الانتهاء من أعمال ربط الشبكات وعودة ضخ المياه بصورة طبيعية إلى المناطق المتأثرة.



تحسين ضغوط المياه بقرية سيلا

وتأتي أعمال ربط شبكات المياه بمنطقة كوبري الخمسين بمنشأة دمو ضمن الإجراءات التي تستهدف تحسين ضغوط المياه بقرية سيلا والعزب التابعة لها بما يسهم في دعم انتظام الخدمة وتحسين مستوى وصول مياه الشرب للمواطنين وأكدت الشركة أهمية تعاون المواطنين خلال فترة تنفيذ الأعمال وتدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه مسبقا خاصة أصحاب المخابز والمستشفيات لضمان استمرار الخدمات الضرورية وعدم تأثرها بفترة الانقطاع المقررة ومن المقرر أن تعود خدمة مياه الشرب إلى طبيعتها عقب الانتهاء من أعمال الربط وبدء إعادة ضخ المياه بالشبكات تدريجيا بالمناطق المتأثرة وفقا لما أعلنته شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم.