ساعة الصفر تقترب.. الإدارة الأمريكية تفقد صبرها وتوجه ضربات موجعة للعمق الإيراني

قال العميد إلياس فرحات، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن الضربة الأمريكية على جزيرة لارك الإيرانية تعكس عودة محدودة إلى الخيار العسكري، بعد فترة اعتمدت خلالها واشنطن على الدبلوماسية ثم الضغط الاقتصادي والعقوبات.

وأوضح أن الضربة استهدفت موقعاً للحرس الثوري الإيراني وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، بينهم مدنيون.

وأشار فرحات، خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن إيران ردت بقصف قاعدة الأزرق في الأردن، فيما تحدثت طهران عن استهداف طائرات، بينما أعلنت عمّان اعتراض أربعة صواريخ، كما أعلنت إيران قصف قاعدة قرب دبي، وهو ما نفته الإمارات. ورجح أن تظل المواجهة ضمن نطاق محدود، في ظل عدم استعداد الطرفين لتوسيع الجبهة.

واعتبر فرحات أن تبرير واشنطن للضربة باعتبارها تهدف إلى منع زرع ألغام في مضيق هرمز غير مقنع، موضحاً أن مواجهة هذا التهديد تتطلب إجراءات مباشرة في مياه المضيق، وليس قصف جزيرة بعيدة.