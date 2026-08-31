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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تحرك برلماني لإنقاذ طلاب STEM وIG ومدارس المتفوقين

مجلس النواب
مجلس النواب
ماجدة بدوى

طالب النائب الدكتور أشرف سعد سليمان، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالتدخل العاجل والفوري لحل أزمة طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، وطلاب IG، وغيرهم من الطلاب المتفوقين الذين يواجهون صعوبات في الحصول على أماكن جامعية تتناسب مع تفوقهم الدراسي وقدراتهم.

أزمة أمام الطالب

وأكد النائب أن من غير المقبول أن يتحول التفوق الدراسي إلى أزمة أمام الطالب، بعد سنوات من الاجتهاد وتحقيق نتائج متميزة، مشددًا على ضرورة توفير حلول عاجلة تضمن عدم ضياع فرص هؤلاء الطلاب في الالتحاق بالتخصصات والجامعات التي تتناسب مع قدراتهم.

وقال أشرف سعد سليمان إن طلاب STEM وIG والطلاب المتفوقين يمثلون ثروة حقيقية لمصر، والاستثمار في تعليمهم وتأهيلهم هو استثمار مباشر في مستقبل الدولة، خاصة أن هذه الفئات أثبتت قدرتها على التميز والمنافسة.

وطالب وزارة التعليم العالي والجامعات بمراجعة أعداد الأماكن المتاحة والتخصصات المطلوبة، ووضع آلية مرنة وعادلة لاستيعاب الطلاب المتفوقين، مع مراعاة طبيعة أنظمة التعليم المختلفة، وعدم السماح بمحدودية الأماكن بأن تهدر حق طالب استحق فرصة تعليمية أفضل.

وشدد النائب على ضرورة عقد اجتماع عاجل مع الجهات المعنية لبحث أوضاع هؤلاء الطلاب واتخاذ قرارات فورية قبل بدء العام الدراسي، مؤكدًا أن تفوق الطالب يجب أن يكون طريقه إلى الجامعة، وليس سببًا في معاناته للوصول إليها.

واختتم النائب بالتأكيد على أن الدولة التي تستثمر في أبنائها المتفوقين، هي التي تبني مستقبلها، وأن حماية حق هؤلاء الطلاب في التعليم الجامعي المناسب مسؤولية مشتركة لا تحتمل التأجيل.

وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي طلاب مدارس المتفوقين التفوق الدراسي الطالب

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