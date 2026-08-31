تشكيل بيراميدز المتوقع أمام المصري في الدوري المصري

يحل فريق بيراميدز ضيفًا على نظيره المصري البورسعيدي، في تمام الثامنة مساء اليوم الاثنين، على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم 2026-2027.

ويدخل بيراميدز المواجهة بحثًا عن مواصلة انطلاقته المثالية في الموسم الجديد، بعدما حقق الفوز في أول جولتين أمام غزل المحلة وأبو قير للأسمدة، ليحصد العلامة الكاملة برصيد 6 نقاط ويتصدر جدول ترتيب المسابقة.

ويأمل الجنوب إفريقي رولاني موكوينا، المدير الفني لبيراميدز، في مواصلة النتائج الإيجابية وتحقيق الانتصار الثالث على التوالي، خاصة أن فريقه يمتلك أحد أقوى خطوط الهجوم في المسابقة، بعدما سجل 5 أهداف خلال أول جولتين.

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام المصري

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد الشيبي، أحمد سامي، محمود مرعي، كريم حافظ.

خط الوسط: حامد حمدان، مهند لاشين، وليد الكرتي.

خط الهجوم: عودة الفاخوري، يوسف أوباما، محمود زلاكة.

وتحمل المباراة أهمية كبيرة للفريقين، في ظل امتلاك كل منهما 6 نقاط بعد أول جولتين، وهو ما يجعل المواجهة بمثابة صراع مبكر على صدارة جدول الدوري.