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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دار الإفتاء تكشف تفاصيل مؤتمرها الدولي الـ11 حول حماية الأسرة وصيانة الهوية

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية
محمد صبري عبد الرحيم

انطلق منذ قليل، المؤتمر الصحفي التحضير لـدار الإفتاء المصرية،  للإعلان عن تفاصيل المؤتمر الدولي الحادي عشر لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، والذي يناقش «التحديات الأسرية في ظل التحولات الكبرى.. مقاربة إفتائية لحماية الأسرة واستشراف مستقبلها وصيانة الهوية».

ويترأس المؤتمر الصحفي -الذي يعقد في مقر دار الإفتاء المصرية- الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.

محاور وموضوعات المؤتمر الدولي

ويكشف المؤتمر عن أبرز محاور وموضوعات المؤتمر الدولي وأهدافه، إلى جانب المبادرات النوعية المقرر إطلاقها، وأبرز الشخصيات والوفود الدولية المشاركة في فعالياته.

 أبرز الرسائل والنتائج المنتظرة من المؤتمر

ويتيح المؤتمر الصحفي فرصة للصحفيين والإعلاميين لطرح الأسئلة والاستفسارات والتعرف على أبرز الرسائل والنتائج المنتظرة من المؤتمر الدولي، وما يقدمه من رؤى وأطروحات بشأن مستقبل الإفتاء وتجديد الخطاب الديني، في ضوء التحولات الكبرى التي يشهدها العالم.

سبل مواجهة التحديات الفكرية والرقمية

ويناقش المؤتمر كذلك سبل مواجهة التحديات الفكرية والرقمية المعاصرة، وتعزيز دور المؤسسات الإفتائية في حماية الأسرة، وصيانة الهوية، والتعامل مع القضايا المستجدة بما يراعي الواقع ومتغيراته ويستشرف المآلات المستقبلية.

دار الإفتاء التحديات الأسرية في ظل التحولات الكبرى التحديات الأسرية مفتي الجمهورية

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