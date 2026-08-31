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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

خارج الخدمة.. شواطئ مرسى مطروح والإسكندرية تواصل الإغلاق وتحذيرات من نزول البحر

غلق الشواطئ
غلق الشواطئ
المحافظات

واصلت مدينة مرسى مطروح لليوم الرابع على التوالي إغلاق جميع شواطئ المدينة أمام المصطافين، مع استمرار حظر السباحة والنزول إلى مياه البحر، في ظل استمرار اضطراب حالة البحر وارتفاع الأمواج والتيارات المائية، حفاظًا على سلامة المواطنين والزائرين.

تحذيرات خاصة بالبحر 

وتأتي الإجراءات المتخذة بالتزامن مع استمرار التحذيرات الخاصة بحالة البحر على سواحل مطروح، حيث تواصل الأجهزة التنفيذية متابعة الشواطئ على مدار اليوم، والتأكد من التزام المواطنين بقرار منع السباحة وعدم الاقتراب من المياه.

تكثيف المرور

ووجّه اللواء محمد رجب، رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، مسؤولي الشواطئ وفرق الإنقاذ بتكثيف المرور الميداني، وتنبيه المصطافين إلى خطورة النزول للبحر، خاصة مع استمرار ارتفاع الأمواج وقوة التيارات البحرية.

كما جرى التشديد على منع السباحة بالمناطق غير الآمنة والمزارات المطلة على البحر، مع التأكيد على أن تلك الأماكن مخصصة للزيارة والتقاط الصور فقط، وليست أماكن للسباحة.

وتتابع مدينة مرسى مطروح تطورات حالة البحر بصورة مستمرة بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع استمرار نشر التحذيرات للمواطنين والمصطافين، لحين تحسن الأحوال وصدور قرار جديد بشأن إعادة فتح الشواطئ.     

وتناشد المدينة جميع رواد الساحل الالتزام بالتعليمات وعدم المجازفة بالنزول إلى البحر، مؤكدين أن الالتزام بقرار الغلق يأتي في المقام الأول حفاظًا على الأرواح ومنعًا لوقوع حوادث الغرق.

غلق شاطئ وانلي اليوم الاثنين

قرر المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، غلق شاطئ وانلي اليوم الاثنين، وذلك بسبب عدم الالتزام بالتعليمات الخاصة بمنع نزول الرواد إلى مياه البحر أثناء رفع الراية الحمراء.

تعليمات السلامة والأمان على الشواطئ

وأكدت المحافظة أن مخالفة تعليمات السلامة والأمان على الشواطئ تمثل خطرًا على حياة المواطنين، خاصة في ظل الظروف البحرية التي تستدعي منع النزول إلى المياه حفاظًا على سلامة الرواد.

وناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين والمترددين على الشواطئ عدم التوجه إلى شاطئ وانلي اليوم، نظرًا لصدور قرار بغلقه وعدم السماح باستقبال الرواد طوال فترة الغلق.

وشددت المحافظة على أهمية الالتزام الكامل بتعليمات مسؤولي الشواطئ والإرشادات الخاصة بحالة البحر، مؤكدة أن الالتزام بالراية الحمراء وتعليمات السلامة مسؤولية مشتركة لحماية الأرواح ومنع وقوع حالات الغرق.

 

تباينًا في ألوان الرايات المرفوع على شواطئ الإسكندرية 

شهدت شواطئ الإسكندرية، صباح اليوم الاثنين، تباينًا في ألوان الرايات المرفوعة، وفقًا لحالة البحر وارتفاع الأمواج، مع استمرار التحذيرات لرواد الشواطئ بضرورة الالتزام بتعليمات رجال الإنقاذ حفاظًا على سلامتهم.

وأوضح بيان صادر بشأن حالة الشواطئ، في التاسعة صباحًا، رفع الراية الصفراء على جميع شواطئ القطاع الشرقي، إلى جانب شاطئ بحري المميز بنطاق حي الجمرك، بالتزامن مع أمواج تتراوح بين المتوسطة والمرتفعة، ما يستوجب توخي الحذر والالتزام بتعليمات رجال الإنقاذ.

وفي المقابل، رُفعت الراية الحمراء على شواطئ ستانلي والسلسلة وباقي شواطئ حي الجمرك، بسبب ارتفاع أمواج البحر، مع السماح بالجلوس على الرمال فقط ومنع السباحة حفاظًا على سلامة المواطنين.

كما شهدت شواطئ القطاع الغربي والعجمي رفع الراية الحمراء على جميع الشواطئ، نظرًا لارتفاع الأمواج، لتصبح السباحة ممنوعة نهائيًا، مع السماح للرواد بالجلوس على الرمال فقط.

وبلغت نسبة الإشغال بالشواطئ في القطاعين الشرقي والغربي، في التاسعة صباحًا، نحو 10%.

وأكدت الجهات المعنية أن ألوان الرايات تخضع للتقييم المستمر وفقًا لحالة البحر وسرعة الرياح وارتفاع الأمواج، وقد تتغير على مدار اليوم تبعًا للظروف الجوية والبحرية.

وشددت على ضرورة التزام رواد الشواطئ بتعليمات رجال الإنقاذ، وعدم المخاطرة بالنزول إلى مياه البحر عند رفع الراية الحمراء، حفاظًا على الأرواح وتجنبًا لحوادث الغرق.

غلق الشواطئ الإسكندرية تحذيرات الأرصاد مطروح

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