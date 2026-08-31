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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

دي بول يدعم ألفاريز : ما يحدث معه لا يُطاق .. والرحيل أحيانًا يكون احترامًا وليس ضعفًا

جوليان الفاريز
جوليان الفاريز
محمد بدران   -  
سارة عبد الله

دافع الأرجنتيني رودريجو دي بول، لاعب وسط أتلتيكو مدريد، عن مواطنه وصديقه جوليان ألفاريز، في ظل الأنباء المتداولة بشأن مستقبل المهاجم الأرجنتيني وإمكانية رحيله عن صفوف الفريق.

وقال دي بول في تصريحات نقلتها وسائل إعلام، إن ما يحدث مع ألفاريز لا يُطاق، مؤكدًا أن اللاعب قدم كل ما لديه لنادي أتلتيكو مدريد وجماهيره.

وأضاف: «ما يحدث مع ألفاريز لا يطاق، اللاعب قدم كل شيء لأتلتيكو وجماهيره، لكن لاعبي كرة القدم بشر».

وتابع: «إذا كان قلبه يخبره بتحقيق حلم آخر، فهذا يستحق الاحترام، لا يمكنك إجبار لاعب على البقاء، يمكنك إجباره على إكمال عقده، لكن قلبه غير موجود».

واختتم دي بول حديثه مؤكدًا أن الموافقة على رحيل اللاعب في بعض الأحيان لا تعني الضعف، قائلًا: «أحيانًا الموافقة على الرحيل احترام وليس ضعفًا».

جوليان ألفاريز رودريجو أتلتيكو مدريد

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