عرض برنامج "منتصف النهار"، الذي تقدمه الإعلامية نهى درويش، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "مرحلة تصعيد جديدة في الحرب بين إيران وأمريكا بعد عودة الضربات المباشرة"، حيث تدخل المواجهات الأمريكية الإيرانية مرحلة جديدة من التصعيد، بعد عودة الضربات المباشرة بين الطرفين، بالتزامن مع استمرار حالة الجمود في المسار الدبلوماسي وتصاعد الخلاف حول مستقبل مضيق هرمز والعقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.

وشنت القوات الأمريكية ضربات على منصات إطلاق إيرانية في جزيرة لارك قرب مضيق هرمز، في أول تحرك عسكري أمريكي مباشر ضد إيران منذ أسابيع. وقالت واشنطن إن الضربات استهدفت مواقع كانت تستعد لإطلاق صواريخ وألغام بحرية تهدد حركة الملاحة.

وردت إيران بإطلاق صواريخ باتجاه مواقع تستضيف قوات أمريكية في الأردن، فيما أعلنت السلطات الأردنية اعتراض الصواريخ، وسط تحذيرات من أن تجدد المواجهة قد يقوض الجهود السابقة لوقف إطلاق النار ويدفع المنطقة إلى موجة تصعيد جديدة.

ويأتي التصعيد بينما لا تزال المفاوضات بين واشنطن وطهران متعثرة، إذ لم يتم الإعلان عن جولة تفاوضية جديدة، فيما تتمسك إيران بشروطها للعودة إلى الحوار وعلى رأسها رفع العقوبات والضغوط العسكرية، بينما تصر واشنطن على اتفاق يتناول البرنامج النووي وأمن الملاحة في مضيق هرمز.

وعلى المستوى الاقتصادي، تواصل واشنطن سياسة الضغط على طهران مع إعلان وزير الخزانة الأمريكي سكوت فينسنت باتجاه الإدارة إلى فرض عقوبات ثانوية بصورة دورية تستهدف شبكات مالية إيرانية في محاولة لتضييق الخناق على الاقتصاد الإيراني ودفع طهران إلى تقديم تنازلات.

وبين عودة الضربات واستمرار الضغوط الاقتصادية واضطراب الملاحة في مضيق هرمز، تبدو فرص استئناف الحوار الأمريكي الإيراني أمام اختبار بالغ الصعوبة؛ فاستمرار التصعيد قد يدفع المسار السياسي إلى مزيد من الجمود، بينما تبقى الوساطات الإقليمية هي المسار الأبرز لمنع تحول المواجهة الحالية إلى حرب أوسع في المنطقة.