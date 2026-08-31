تعليق غير متوقع من خالد الغندور على هدف الزمالك في مرمى السويس بتروجت

علق الإعلامي خالد الغندور علي تقدم الزمالك بهدف حسام أشرف في مرمي منتخب السويس بتروجت وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب الغندور: الشوط الاول بتروجيت استحوذت سيطرت صنعت الفرص وعملت كل حاجة في الكرة وفي النهاية الزمالك يتقدم بهدف عالمي وضربة رأس عالمية لحسام اشرف.



وسجل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك الهدف الأول في شباك فريق منتخب السويس بتروجت في المباراة المقامة بينهما مساء اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الثالثة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل هدف الزمالك حسام أشرف في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول.



الدباغ يقود تشكيل الزمالك أمام منتخب السويس بتروجت

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به الأبيض مباراة منتخب السويس بتروجت المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الاثنين، على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.



جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : مهدي سليمان.

خط الدفاع : محمود بنتايج – محمود حمدي "الونش" – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط : محمد شحاتة – أحمد ربيع – آدم كايد.

خط الهجوم : شيكو بانزا – حسام أشرف – عدي الدباغ .

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد ومصطفى الزناري ومحمد إبراهيم وأحمد خضري ومحمد السيد وعبد الله السعيد وأحمد عبد الرحيم " إيشو" وأحمد شريف وناصر منسي..