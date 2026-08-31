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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فتحي سند يعلق على هدف حسام أشرف للزمالك

فتحي سند
فتحي سند
ميرنا محمود

علق الناقد الرياضي فتحي سند على تقدم  الزمالك بهدف حسام أشرف في مرمى منتخب السويس بتروجت و ذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

و كتب فتحي سند  :بعد 40 دقيقة من الضغط المتواصل وإهدار الفرص لـ السويس بتروجيت.. حسام أشرف يسجل الهدف الأول للزمالك والتقدم زملكاوي بنتيجة 1-0.


وسجل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك الهدف الأول في شباك فريق منتخب السويس بتروجت في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الثالثة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل هدف الزمالك حسام أشرف في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول.


الدباغ يقود تشكيل الزمالك أمام منتخب السويس بتروجت

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به الأبيض مباراة منتخب السويس بتروجت المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الاثنين، على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.


جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : مهدي سليمان.

خط الدفاع : محمود بنتايج – محمود حمدي "الونش" – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط : محمد شحاتة – أحمد ربيع – آدم كايد.

خط الهجوم : شيكو بانزا – حسام أشرف – عدي الدباغ .

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد ومصطفى الزناري ومحمد إبراهيم وأحمد خضري ومحمد السيد وعبد الله السعيد  وأحمد عبد الرحيم " إيشو" وأحمد شريف وناصر منسي..


 

فتحي سند الزمالك حسام أشرف منتخب السويس بتروجت

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