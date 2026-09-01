مفاوضات طويلة.. ماذا قال اتحاد العاصمة عن تجديد عقد دغموم مع المصري؟

كشف الإعلامي خالد الغندور نقلا عن مصدر داخل نادي اتحاد العاصمة الجزائري عن حالة من التفاجئ داخل إدارة النادي، بسبب طريقة النادي المصري البورسعيدي في ملف عبد الرحيم دغموم، بعد تجديد عقد اللاعب مع الفريق.

وقال الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، إن إدارة اتحاد العاصمة كانت منفتحة منذ البداية على إتمام الصفقة، وأبدت مرونة كبيرة خلال المفاوضات، قبل أن تبدأ إدارة المصري في تغيير بعض شروطها.

وأضاف: "إدارة اتحاد العاصمة وافقت على كل الشروط المالية التي طلبها النادي المصري، رغم تغيير المطالب أكثر من مرة خلال المفاوضات".

وأوضح أن العرض المالي النهائي تخطى مليون دولار، بالإضافة إلى حوافز مالية، وهو ما اعتبرته إدارة اتحاد العاصمة استجابة كاملة لمطالب النادي المصري من أجل إتمام الصفقة.

وتابع: "في النهاية، وبعدما تحققت كل المطالب التي وضعها النادي المصري، فوجئنا برفض الصفقة، وقيل لنا: اللاعب ليس للبيع".