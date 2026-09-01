أخبار التوك شو| مفاجأة بشأن مفاوضات دعم الخبز.. الدواجن والبيض على صفيح ساخن.. مفاجأة بشأن الذهب والدولار

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

هل الطماطم ستصل لـ 40 جنيهًا في شهر أكتوبر؟

تترقب الأسواق تحركات جديدة في أسعار الطماطم خلال الفترة المقبلة، وسط تضارب في التوقعات بشأن مستقبل الأسعار، فبينما يرى خبراء زراعيون أن انخفاض الإنتاجية واضطراب العروات الزراعية قد يدفعان سعر الكيلو إلى مستويات مرتفعة مع بداية أكتوبر، تؤكد شعبة الخضار والفاكهة أن الأسواق تشهد حاليًا استقرارًا في الأسعار، ولا توجد أزمة في المعروض.

وتوقع حسين عبدالرحمن أبوصدام، الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين ورئيس اتحاد الفلاحين الوفدي، أن تشهد أسعار الطماطم ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأيام المقبلة، مرجحًا وصول سعر الكيلو للمستهلك إلى نحو 40 جنيهًا مع بداية أكتوبر المقبل.

قافلة "زاد العزة" الـ269 تتجه إلى غزة محملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية

قالت درية عاطف، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح من الجانب المصري، إن المعبر يستعد لاستقبال دفعة جديدة من الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، حيث يخضعون للفحص الطبي والحجر الصحي قبل توزيعهم على المستشفيات المتخصصة.

مصر ترسي معنى الإخاء.. وزير خارجية بوركينا فاسو يوجه رسالة مهمة للقارة الأفريقية

أكد كاراموكو جان ماري تراوري، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإقليمي بجمهورية بوركينا فاسو، أن لدينا العديد من علاقات التعاون مع مصر في جميع المجالات.

وأوضح، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية بدر عبد العاطي، أن مصر تساعدنا بشكل كبير في مجابهة الإرهاب، و تقوم بتدريب الأئمة، وعلينا في القارة العمل معًا من أجل تحقيق المكاسب.

وأشار إلى أن القارة بها الموارد، وعلينا استغلال ذلك من أجل دعم القارة، وأنه يشكر مصر على ما تقدمه للقارة.

مدبولي يفتتح معرض "أهلا مدارس" بأسعار مخفضة.. فيديو

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بافتتاح معرض أهلا مدارس ، لتوفير مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة للمواطنين.

ويتيح المعرض تخفيضات على الملابس والأدوات المدرسية والمنتجات الجلدية والشنط، كما يوفر المعرض الأجهزة الإلكترونية.

ويقدم المعرض تخفيضات على الملابس والأدوات المدرسية والمنتجات الجلدية والشنط، كما يوفر المعرض الأجهزة الإلكترونية.

الدواجن والبيض على صفيح ساخن.. والشعبة تحذر من ارتفاعات جديدة

مع اقتراب موسم العودة إلى المدارس، يترقب المواطنون تحركات أسعار الدواجن والبيض، خاصة مع توقعات بزيادة الطلب على البيض خلال الفترة المقبلة، في الوقت الذي تواجه فيه صناعة الدواجن تحديات مرتبطة بارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار الأعلاف.

وكشفت شعبة الدواجن عن الأسعار التي تراها عادلة للمنتج والمستهلك، محذرة من تداعيات استمرار البيع بأقل من التكلفة.

59 جنيهًا سعر الدواجن من المزرعة

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، خلال مداخلة عبر قناة «المحور»، إن سعر كيلو الدواجن داخل المزرعة يدور حاليًا حول 59 جنيهًا، بينما يتراوح السعر العادل للمستهلك بين 70 و75 جنيهًا للكيلو، وفقًا لتكاليف الإنتاج وهوامش التداول.

225 جنيهًا شهريًا لكل فرد.. مفاجأة بشأن مفاوضات دعم الخبز

تتجه أنظار المواطنين إلى الاجتماع المرتقب بين اللجنة العامة للمخابز ووزير التموين، لحسم التفاصيل النهائية للمنظومة الجديدة لدعم الخبز، في ظل مفاوضات تستهدف الوصول إلى صيغة تضمن استمرار تقديم الخدمة للمواطنين، مع مراعاة الارتفاع في تكاليف التشغيل والإنتاج.

قال عبد الله غراب، رئيس شعبة المخابز، إن الاجتماع المرتقب سيجمع اللجنة العامة للمخابز بوزير التموين، بهدف وضع اللمسات النهائية للمنظومة والوصول إلى رؤية واضحة بشأن آليات تنفيذها.

محمود القياتي: انخفاض درجات الحرارة.. وتحسن الأجواء ليلًا

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اليوم الثلاثاء انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مع استمرار الأجواء الحارة والرطبة خلال ساعات النهار.

وأوضح القياتي أن درجات الحرارة تميل إلى الاعتدال خلال ساعات الليل، مع انخفاض درجات الحرارة الصغرى، ما يساعد على تحسن الأجواء وتلطيفها ليلًا.

مش علاج وبس.. صندوق مكافحة الإدمان يكشف مفاجأة عن تأهيل المتعافين

أكد مدحت وهبة، المتحدث باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف مكافحة تعاطي المواد المخدرة، موضحًا أن الاستراتيجية الخاصة بمكافحة وعلاج الإدمان تتم بالتعاون بين الوزارات المعنية والصندوق.

وأضاف خلال حواره مع برنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، تقديم الإعلامية نهاد سمير، أن الصندوق به مراكز «العزيمة»، ويتم من خلالها تقديم الخدمات للأشخاص الذين يتلقون العلاج، مؤكدًا أن العلاج يكون في سرية تامة.

عيار 21 بكام النهارده؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر

يبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026.

سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5442 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6350 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7257 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 50800 جنيه.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم،الثلاثاء 1 سبتمبر 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 50.99 جنيه

سعر الشراء: 50.85 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 59.15 جنيه

سعر الشراء: 58.97 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 69.05 جنيه

سعر الشراء: 68.83 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.58 جنيه

سعر الشراء: 13.53 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 13.88 جنيه

سعر الشراء: 13.84 جنيه.