السجن 3 سنوات لـ3 مسؤولين بشركة سفريات في بنها بتهمة النصب والاستيلاء على أموال مواطن

قضت محكمة بنها الجزئية بمحافظة القليوبية، بمعاقبة 3 مسؤولين بإحدى شركات السفريات بالسجن لمدة 3 سنوات مع الشغل، على خلفية إدانتهم في قضية نصب والاستيلاء على أموال أحد المواطنين، بعد إيهامه بإقامة مشروع تجاري وتحقيق أرباح مالية كبيرة بالمخالفة للحقيقة.



وتضمن الحكم معاقبة كل من «ر. ص. ش»، و«ع. ا. ع»، و«هـ. س. م»، بعدما وجهت إليهم النيابة العامة اتهامات باستخدام طرق احتيالية للاستيلاء على مبالغ مالية مملوكة للمجني عليه «ش. ج. ع»، من خلال إيهامه بإقامة مشروع تجاري وتعهدهم بتحقيق أرباح مالية كبيرة له.

وكشفت التحقيقات عن استخدام المتهمين وسائل احتيالية لإقناع المجني عليه بجدوى المشروع المزعوم، والحصول على أمواله بناءً على تلك الوعود، قبل أن يتبين عدم صحتها.

وأوضحت حيثيات الحكم أن المحكمة اطمأنت إلى أدلة الثبوت المقدمة في القضية، وتأكد لديها ارتكاب المتهمين للواقعة محل الاتهام، بما استوجب معاقبتهم طبقًا لأحكام المادة 336 من قانون العقوبات، المتعلقة بجريمة النصب.

وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمين الثلاثة بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل، عما أسند إليهم من اتهامات.