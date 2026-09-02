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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وكيل خارجية الشيوخ: القمة المصرية الصينية ترسم ملامح استقرار الإقليم وتعزز ثقل القاهرة الدولي

النائب ياسر عبد المقصود، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ
النائب ياسر عبد المقصود، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ
معتز الخصوصي

أكد النائب ياسر عبد المقصود، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن القمة المصرية الصينية، تُجسد عمق العلاقات الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وتبرز المكانة المحورية والوزن السياسي الذي تتمتع به مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.

وأوضح عبد المقصود أن الرسائل الحاسمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة تعكس ثوابت السياسة الخارجية المصرية وقدرتها على إدارة الملفات الإقليمية الشائكة بحكمة واقتدار، حيث وضع الرئيس قضية الأمن المائي المصري في مقدمة الأولويات، مؤكداً على حق مصر التاريخي والمشروع في حماية أمنها المائي والغذائي، ودعوة كافة دول حوض النيل للالتزام التام بقواعد القانون الدولي وعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية من شأنها التسبب في إحداث أضرار بمصالح الشعوب.

وأضاف وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أن الرؤية الموحدة بين القاهرة وبكين تجاه القضية الفلسطينية تمثل دعامة رئيسية لدفع جهود السلام في المنطقة؛ مشيراً إلى أن تأكيد الرئيس السيسي على ضرورة تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة، يتقاطع تماماً مع الموقف الصيني الداعم لمبدأ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.

كما أشار النائب ياسر عبد المقصود إلى أن التنسيق الدبلوماسي المستمر بين البلدين في المحافل الدولية يُساهم بفاعلية في حماية مصالح الدول النامية ومواجهة التحديات الجيوسياسية المتلاحقة، معتبراً أن هذه الزيارة تؤسس لمرحلة جديدة من التضامن بين دول الجنوب وصياغة نظام دولي أكثر توازناً وعدالة يضمن احترام سيادة الدول وحدودها وحرية الملاحة البحرية.

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