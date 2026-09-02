قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعليم تحسم الجدل قبل انطلاق الدراسة.. لا تغييرات في المناهج وتعريب امتحانات اللغات مستمر
صحيفة فرنسية: عصابة إجرامية خططت لاختطاف كيليان مبابي
الصحة تغلق 18 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان في القاهرة
مجلس التعاون الخليجي يدين الاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت والأردن
طرابزون سبور يبحث عن مدرب جديد.. أردا توران يرفض وكونتي ضمن الخيارات المطروحة
صندوق النقد الدولي يطلق جرس الإنذار: مخاطر الديون والتضخم لا تزال تهدد الاقتصاد العالمي
أوكرانيا تطلب من منظمة الطيران المدني منع الدول الأعضاء من استخدام المجال الجوي الروسي
وزير الخزانة الأمريكي يحذر من التعامل مع إيران.. ويهدد المتعاونين معها بعقوبات
خلاف على 10 ملايين جنيه.. كواليس مفاوضات الأهلي ومحمد هاني للتجديد
«ناقلة مقابل ناقلة».. ترامب يصعّد الردع الأمريكي ضد إيران في مضيق هرمز
تبادل الخبرات التكنولوجية.. تعزيز التعاون بين مصر والبوسنة في الصناعات الدفاعية
مصر للطيران تفوز بعضوية لجنة التوزيع بالاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وفاء رشاد: زيارة الرئيس الصيني رسالة ثقة بمصر

النائبة وفاء رشاد، عضو مجلس الشيوخ
النائبة وفاء رشاد، عضو مجلس الشيوخ
حسن رضوان

أكدت النائبة وفاء رشاد، عضو مجلس الشيوخ، أن زيارة الرئيس الصيني، شي جين بينج، إلى مصر تحمل رسالة سياسية واقتصادية مهمة، تعكس الثقة في مكانة القاهرة ودورها المحوري إقليميًا ودوليًا، وتؤكد عمق الشراكة الاستراتيجية والتاريخية التي تجمع بين البلدين.

وقالت "رشاد"، إن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته لنظيره الصيني وقرينته يعكس خصوصية العلاقات بين البلدين، وما تحظى به من اهتمام متبادل على أعلى المستويات، مشيرة إلى أن الزيارة تمثل فرصة جديدة للارتقاء بالتعاون المصري الصيني إلى آفاق أوسع، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم جهود التنمية.

 تحقيق المصالح الوطنية والحفاظ على استقلال القرار المصري

وأضافت أن الرسالة الأهم للزيارة تتمثل في تأكيد قدرة مصر على تنويع شراكاتها الدولية، موضحة أن "القاهرة" تنفتح على مختلف القوى الدولية شرقًا وغربًا، انطلاقًا من رؤية تقوم على تحقيق المصالح الوطنية والحفاظ على استقلال القرار المصري.

وشددت على أن تعزيز العلاقات مع الصين لا يعني استبدال شريك بآخر أو توجيه العلاقات المصرية في اتجاه على حساب آخر، وإنما يعكس سياسة خارجية متوازنة تسعى إلى توسيع مجالات التعاون والاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى مختلف الدول، مع رفض أي محاولات للتدخل في القرار الوطني أو فرض الوصاية على خيارات مصر.

وأوضحت أن الزيارة تحمل أيضًا فرصًا اقتصادية واعدة، خاصة في مجالات التصنيع ونقل التكنولوجيا وجذب الاستثمارات وتوطين الصناعات، بما يتوافق مع توجه الدولة نحو دعم الإنتاج المحلي وتعميق الصناعة وزيادة القيمة المضافة، قائلة: "الاستفادة من الخبرات الصينية يمكن أن تسهم في دفع عدد من القطاعات الحيوية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري".

وتابعت النائبة وفاء رشاد، أن مصر ستظل منفتحة على مختلف دول العالم، وستواصل بناء علاقات متوازنة تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مؤكدة قدرة "القاهرة" على التحرك بفاعلية واستقلالية في محيطها الدولي، وتعزيز مكانتها كشريك موثوق، وترسخ أن استقلال القرار الوطني وتعدد الشراكات ركيزتان أساسيتان في السياسة الخارجية المصرية.

الرئيس الصيني النائبة وفاء رشاد مجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكويت وإيران

استهداف قاعدة علي السالم.. ورسالة عاجلة من إيران للكويت

حادث اتوبيس نويبع

ننشر أسماء ضحايا حادث أتوبيس نويبع.. 22 وفاة و28 مصابا بينهم 3 أفراد شرطة

محمد الشناوي

مفاجأة في الأهلي .. إعلامي يكشف قرارًا جديدًا بشأن محمد الشناوي

اسعاف

وفاة 16 وإصابة 28.. وزير الصحة يتابع تداعيات حادث انقلاب أتوبيس بجنوب سيناء

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم .. وصفة اقتصادية بطعم مختلف

الأهلي

الأهلي يجدد عقود 8 نجوم في الفريق وملفان ينتظران الحسم

تنسيق الجامعات

جامعة العاصمة تُعلن الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات للعام الجامعي 2026/ 2027

ندي كامل

النيابة العامة تأمر بعرض ندى الكامل ومغني الراب كردي على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات

ترشيحاتنا

شوبير والأهلي

شوبير عن طلب الأهلي حكام أجانب لمباراتي الزمالك وبيراميدز: و يقولك بيتجامل

الزمالك

منتخب مصر للناشئين يستدعي 6 لاعبين من الزمالك

الزمالك مواليد 2010

الزمالك يتلقى استدعاء 6 لاعبين لمعسكر منتخب الناشئين مواليد 2010

بالصور

رفقة محمد صلاح.. روجينا تخطف الانظار بظهورها الأخير

روجينا
روجينا
روجينا

هونج تشي.. سيارة الرئيس الصيني ترفع «العلم الأحمر» على أرض مصر

هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر
هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر
هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر

فيديو

نجلاء فتحي

المرض والفقد.. أسرار وراء ابتعاد نجلاء فتحي عن الأضواء

ظاهرة كونية

لا تحتاج التلسكوبً.. ظواهر فلكية مذهلة تنتظر المصريين في سبتمبر

حمزة العيلي

حمزة العيلي يكشف تفاصيل اختياره لتجسيد مصطفى محمود.. خاص فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الدراما التي تشبهنا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: استهلاك الصدمات وموت المشاعر

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حرب استنزاف أمريكية إيرانية يدفع الخليج فواتيرها

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: القاهرة وبكين.. حين تلتقي حضارتان لصناعة المستقبل

المزيد