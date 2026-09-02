رئيسة وزراء اليابان تتعهد بتسريع استخدام الذكاء الاصطناعي والمعدات الدفاعية غير المأهولة

أكدت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكاييتشي، أمام كبار أعضاء قوات الدفاع الذاتي، اليوم /الأربعاء/، على ضرورة تسريع استخدام الذكاء الاصطناعي والأصول الدفاعية غير المأهولة، وذلك قبيل المراجعة المرتقبة نهاية العام الجاري لثلاث وثائق رئيسية تتعلق بالأمن القومي.

وقالت تاكاييتشي، بصفتها القائدة الأعلى لقوات الدفاع الذاتي: "غني عن القول إنه يجب علينا إدخال التقنيات التي تتطور بوتيرة مختلفة تماما عن المعدات التقليدية، مثل الذكاء الاصطناعي والأصول الدفاعية غير المأهولة، بصورة أسرع بكثير".

وأوضحت تاكاييتشي أن الوثائق المزمع تحديثها - التي ستأتي بعد أقل من أربع سنوات من تحديثها السابق في عام 2022- "سترسم اتجاها جديدا لتعزيز القدرات الدفاعية"، في ظل تزايد تعقيد البيئة الأمنية وسعي الدول لبناء أنظمة مدمجة بالذكاء الاصطناعي وتشغيل الطائرات المسيرة على نطاق واسع.

وأضافت تاكاييتشي: "أنشطة قوات الدفاع الذاتي والتعزيز الجذري للقدرات الدفاعية التي تدفع بها الحكومة حاليا لا يمكن أن تتحقق دون تفهم الجمهور وتعاونهم"، متعهدة في الوقت ذاته بتحسين ظروف العمل لعناصر قوات الدفاع الذاتي وسط النقص المستمر في الأفراد.

وكانت استراتيجية الأمن القومي الحالية واثنتان من الوثائق الدفاعية الأخرى الصادرة في 2022، قد صُممت لتغطية العقد المقبل، إلا أن رئيسة وزراء اليانات، قررت تقديم موعد مراجعتها لمواكبة التغيرات في البيئة الأمنية والتحديات المحطية، فيما تواجه اليابان أيضا ضغوطا من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيادة الإنفاق الدفاعي.

وقدمت وزارة الدفاع اليابانية، في وقت سابق، طلب موازنة قياسيا بلغ 8.89 تريليونات ين (55 مليار دولار) للعام المالي 2027 الذي يبدأ في أبريل، متضمنة خططا لتطوير طائرات مسيرة هجومية منخفضة الكلفة وإدخال الذكاء الاصطناعي ضمن هيكل القيادة لقوات الدفاع الذاتي.