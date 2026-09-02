قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعليم تحسم الجدل قبل انطلاق الدراسة.. لا تغييرات في المناهج وتعريب امتحانات اللغات مستمر
صحيفة فرنسية: عصابة إجرامية خططت لاختطاف كيليان مبابي
الصحة تغلق 18 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان في القاهرة
مجلس التعاون الخليجي يدين الاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت والأردن
طرابزون سبور يبحث عن مدرب جديد.. أردا توران يرفض وكونتي ضمن الخيارات المطروحة
صندوق النقد الدولي يطلق جرس الإنذار: مخاطر الديون والتضخم لا تزال تهدد الاقتصاد العالمي
أوكرانيا تطلب من منظمة الطيران المدني منع الدول الأعضاء من استخدام المجال الجوي الروسي
وزير الخزانة الأمريكي يحذر من التعامل مع إيران.. ويهدد المتعاونين معها بعقوبات
خلاف على 10 ملايين جنيه.. كواليس مفاوضات الأهلي ومحمد هاني للتجديد
«ناقلة مقابل ناقلة».. ترامب يصعّد الردع الأمريكي ضد إيران في مضيق هرمز
تبادل الخبرات التكنولوجية.. تعزيز التعاون بين مصر والبوسنة في الصناعات الدفاعية
مصر للطيران تفوز بعضوية لجنة التوزيع بالاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيسة وزراء اليابان تتعهد بتسريع استخدام الذكاء الاصطناعي والمعدات الدفاعية غير المأهولة

رئيسة وزراء اليابان
رئيسة وزراء اليابان
أ ش أ

أكدت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكاييتشي، أمام كبار أعضاء قوات الدفاع الذاتي، اليوم /الأربعاء/، على ضرورة تسريع استخدام الذكاء الاصطناعي والأصول الدفاعية غير المأهولة، وذلك قبيل المراجعة المرتقبة نهاية العام الجاري لثلاث وثائق رئيسية تتعلق بالأمن القومي.

وقالت تاكاييتشي، بصفتها القائدة الأعلى لقوات الدفاع الذاتي: "غني عن القول إنه يجب علينا إدخال التقنيات التي تتطور بوتيرة مختلفة تماما عن المعدات التقليدية، مثل الذكاء الاصطناعي والأصول الدفاعية غير المأهولة، بصورة أسرع بكثير".

وأوضحت تاكاييتشي أن الوثائق المزمع تحديثها - التي ستأتي بعد أقل من أربع سنوات من تحديثها السابق في عام 2022- "سترسم اتجاها جديدا لتعزيز القدرات الدفاعية"، في ظل تزايد تعقيد البيئة الأمنية وسعي الدول لبناء أنظمة مدمجة بالذكاء الاصطناعي وتشغيل الطائرات المسيرة على نطاق واسع.

وأضافت تاكاييتشي: "أنشطة قوات الدفاع الذاتي والتعزيز الجذري للقدرات الدفاعية التي تدفع بها الحكومة حاليا لا يمكن أن تتحقق دون تفهم الجمهور وتعاونهم"، متعهدة في الوقت ذاته بتحسين ظروف العمل لعناصر قوات الدفاع الذاتي وسط النقص المستمر في الأفراد.

وكانت استراتيجية الأمن القومي الحالية واثنتان من الوثائق الدفاعية الأخرى الصادرة في 2022، قد صُممت لتغطية العقد المقبل، إلا أن رئيسة وزراء اليانات، قررت تقديم موعد مراجعتها لمواكبة التغيرات في البيئة الأمنية والتحديات المحطية، فيما تواجه اليابان أيضا ضغوطا من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيادة الإنفاق الدفاعي.

وقدمت وزارة الدفاع اليابانية، في وقت سابق، طلب موازنة قياسيا بلغ 8.89 تريليونات ين (55 مليار دولار) للعام المالي 2027 الذي يبدأ في أبريل، متضمنة خططا لتطوير طائرات مسيرة هجومية منخفضة الكلفة وإدخال الذكاء الاصطناعي ضمن هيكل القيادة لقوات الدفاع الذاتي.

رئيسة الوزراء اليابانية قوات الدفاع الذاتي الذكاء الاصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكويت وإيران

استهداف قاعدة علي السالم.. ورسالة عاجلة من إيران للكويت

حادث اتوبيس نويبع

ننشر أسماء ضحايا حادث أتوبيس نويبع.. 22 وفاة و28 مصابا بينهم 3 أفراد شرطة

محمد الشناوي

مفاجأة في الأهلي .. إعلامي يكشف قرارًا جديدًا بشأن محمد الشناوي

اسعاف

وفاة 16 وإصابة 28.. وزير الصحة يتابع تداعيات حادث انقلاب أتوبيس بجنوب سيناء

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم .. وصفة اقتصادية بطعم مختلف

الأهلي

الأهلي يجدد عقود 8 نجوم في الفريق وملفان ينتظران الحسم

تنسيق الجامعات

جامعة العاصمة تُعلن الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات للعام الجامعي 2026/ 2027

ندي كامل

النيابة العامة تأمر بعرض ندى الكامل ومغني الراب كردي على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات

ترشيحاتنا

محافظ القاهرة

حركة تنقلات جديدة.. محافظ القاهرة يكلف رئيسين جديدين لحيي النزهة والسلام ثان

خلال فاعليات الاجتماع

تعليم مطروح يبحث تنفيذ محاضرات أون لاين لطلاب القرى والنجوع الصحراوية

محافظ الغربية

«مستقبل مصر» يصل إلى قلب قرى الغربية.. افتتاح أول منفذ للجهاز بقرية الدلجمون وكفر الزيات

بالصور

رفقة محمد صلاح.. روجينا تخطف الانظار بظهورها الأخير

روجينا
روجينا
روجينا

هونج تشي.. سيارة الرئيس الصيني ترفع «العلم الأحمر» على أرض مصر

هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر
هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر
هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر

فيديو

نجلاء فتحي

المرض والفقد.. أسرار وراء ابتعاد نجلاء فتحي عن الأضواء

ظاهرة كونية

لا تحتاج التلسكوبً.. ظواهر فلكية مذهلة تنتظر المصريين في سبتمبر

حمزة العيلي

حمزة العيلي يكشف تفاصيل اختياره لتجسيد مصطفى محمود.. خاص فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الدراما التي تشبهنا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: استهلاك الصدمات وموت المشاعر

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حرب استنزاف أمريكية إيرانية يدفع الخليج فواتيرها

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: القاهرة وبكين.. حين تلتقي حضارتان لصناعة المستقبل

المزيد