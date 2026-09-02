عبد العاطي يبحث هاتفياً مع رئيس الوزراء وزير خارجية قطر التطورات الإقليمية وسبل خفض التصعيد

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ومعالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، يوم الأربعاء ٢ سبتمبر، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين بشأن التطورات في المنطقة وسبل خفض التصعيد.

أكد الوزيران أولوية الوقف الفوري للتصعيد والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس، وضرورة العودة إلى المسار الدبلوماسي واستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران استناداً إلى مذكرة تفاهم إسلام آباد، باعتبار الحوار والحلول السياسية السبيل الوحيد لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما أكد الوزيران خطورة استمرار نهج التصعيد وما يحمله من تداعيات جسيمة على أمن واستقرار المنطقة وسلامة شعوبها وحرية الملاحة والتجارة الدولية، مشددين على ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها ومبادئ حسن الجوار وضمان أمن وسلامة الملاحة في الممرات البحرية الدولية.