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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

علي السيد: أمريكا تسعى للهيمنة كقطب واحد مسيطر على العالم

الكاتب الصحفي علي السيد
الكاتب الصحفي علي السيد
محمود زيدان

أكد الكاتب الصحفي علي السيد أن الهدف الأساسي للولايات المتحدة الأمريكية هو البقاء كقطب واحد مهيمن ومسيطر على العالم منذ الحرب العالمية الثانية وحتى الآن.

وأوضح السيد، خلال تصريحات تليفزيونية، أن مراكز الأبحاث والدراسات المرتبطة بإدارات صنع القرار في الولايات المتحدة، سواء في البيت الأبيض أو بقية الإدارات الأمريكية، كانت تقدم دراسات مستمرة حول كيفية بقاء واشنطن هي المهيمنة والمسيطرة، وخططوا للسيطرة على ألمانيا الغربية لمنع فرنسا من التحرك في هذا الاتجاه.

وأشار إلى أن المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل كانت آخر زعيمة تمتلك درجة من درجات الاستقلال، ومع انتهاء عصرها أصبحت أوروبا الغربية خاضعة وتابعة بصورة مفرطة للولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما ظهر بوضوح مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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