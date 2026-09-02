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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل لفائف الباذنجان مع الأرز.. وجبة رئيسية شهية

الأرز مع لفائف الباذنجان
الأرز مع لفائف الباذنجان
اسماء محمد

تعد لفائف الباذنجان مع الأرز من الأكلات الشهية غير التقليدية التي يمكن تقديمها كوجبة رئيسية على السفرة فهى غنية بالبروتين والفيتامينات والنشويات.

نعرض لكم طريقة عمل الأرز مع لفائف الباذنجان من خلال خطوات الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران و فانيلا على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير الأرز مع لفائف الباذنجان 

 شرائح باذنجان مقلية أو مشوية

للأرز:

 باذنجان مقطع مكعبات صغيرة ومقلية

 4 ملعقة كبيرة من زيت قلي الباذنجان

 2 كوب حمص مسلوق

 4 كوب أرز

 ملح وفلفل

 مكعب مرق

للحمة:

 700 جرام لحمة مفروم ناعم

بصل صغير مبشور

 ملح وفلفل اسود

ملعقة صغيرة بهارات

طريقةعمل أرز مع لفائف الباذنجان

في زيت قلي الباذنجان، شوحي الأرز ثم تبليه بالملح والفلفل الأسود والكمون ثم ضعي  الحمص المسلوق ويقلب جيدًا ثم الماء المغلي

اضيفي الباذنجان المكعبات وقلبي جيدا، ثم اتركيه حتى تمام النضج

 رشي الملح والفلفل والبهارات على البصل المبشور واللحمة المفرومة واصنعي منها أصابع ثم تدخل الفرن حتى تمام النضج، ثم تحشى الكفتة في شرائح الباذنجان وتلف على شكل رول

ادهنى صينية فرن بالسمنة ورصي رول الباذنجان بالكفتة في قاع الصينية، ثم ضعي  الأرز ثم قلبيه في طبق التقديم وقدميه مزين بالبقدونس حسب الرغبة

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