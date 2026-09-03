زيون تشاو: مصر شريك أساسي للصين في تهدئة الصراعات وتعزيز التعاون الاقتصادي

قال زيون تشاو، الصحفي والمحلل الصيني، إن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى مصر تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التطورات والصراعات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح في مداخلة مع الإعلامي كمال ماضي، مقدم برنامج ملف اليوم عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الصين تراقب عن كثب الصراع القائم بين إيران والولايات المتحدة، وتسعى إلى تعزيز دورها في منطقة الشرق الأوسط، سواء على مستوى التعاون الاقتصادي أو الانخراط الدبلوماسي.

وأضاف أن الصين ترتبط بعلاقات وثيقة مع دول الخليج وإيران، كما ترغب في تهدئة الصراع الحالي بين طهران وواشنطن وتعزيز التعاون في المنطقة بأكملها.

وأكد أن اختيار مصر لهذه الزيارة يمثل خطوة مهمة، مشيرًا إلى أن القاهرة لعبت تاريخيًا دور الوسيط في العديد من صراعات الشرق الأوسط، إلى جانب مكانتها باعتبارها قوة كبيرة في العالم العربي.

تعزيز التعاون الاقتصادي

وأشار إلى أن الصين تنظر إلى مصر بوصفها شريكًا أساسيًا في جهود تهدئة الصراعات والحروب، فضلاً عن تعزيز التعاون الاقتصادي، مؤكدًا أن توقيت الزيارة يحمل أهمية كبيرة في ظل الظروف الراهنة.